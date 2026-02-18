Jornada laboral de 12 horas: ¿Por qué Argentina lanzó una reforma para trabajar más?

Argentina aprobó una reforma laboral que permite extender la jornada diaria hasta 12 horas bajo esquemas específicos de organización del trabajo. La medida forma parte de un paquete de cambios impulsados por el Gobierno con el argumento de modernizar la legislación laboral, flexibilizar el mercado y fomentar la inversión en sectores productivos.

La reforma no elimina la jornada estándar de 8 horas diarias ni las 48 horas semanales establecidas históricamente en la Ley de Contrato de Trabajo. Lo que introduce es la posibilidad de implementar esquemas de distribución distinta del tiempo laboral, siempre que exista acuerdo entre empleador y trabajador, y se respeten límites semanales y descansos obligatorios.

El Gobierno argentino justificó la medida señalando que varios sectores —como el industrial, energético y de servicios continuos— requieren esquemas más flexibles para competir internacionalmente. También argumentó que el nuevo modelo permite concentrar más horas en determinados días y reducirlas en otros, manteniendo el promedio semanal legal.

¿Qué establece el artículo 44 de la reforma laboral?

El artículo 44 introduce la posibilidad de aplicar jornadas diarias de hasta 12 horas en sistemas de trabajo por turnos o esquemas especiales. Sin embargo, aclara que el promedio semanal no debe superar el límite legal vigente y que deben respetarse los períodos mínimos de descanso.

La norma también establece que cualquier modificación debe quedar formalizada por escrito y no puede vulnerar derechos básicos como el descanso semanal obligatorio ni las licencias establecidas por ley.

En términos prácticos, el artículo 44 no impone automáticamente jornadas de 12 horas para todos los trabajadores, sino que habilita su implementación bajo determinadas condiciones contractuales y sectoriales.

¿Los trabajadores ganarán más por trabajar 12 horas?

La reforma no elimina el pago de horas extras. Si la jornada supera el límite semanal legal, las horas adicionales deben abonarse con los recargos correspondientes establecidos en la normativa argentina.

Sin embargo, si la empresa redistribuye las horas dentro del tope semanal permitido, no necesariamente implicará un aumento salarial automático, ya que se trataría de una reorganización del tiempo y no de un incremento total de horas trabajadas en la semana.

Es decir, trabajar 12 horas en un día no garantiza un mayor ingreso si el total semanal permanece dentro del límite legal.

¿Será obligatorio trabajar 12 horas diarias?

No. La reforma no establece que todos los trabajadores deban cumplir jornadas de 12 horas. La aplicación depende de acuerdos individuales o colectivos y de la naturaleza del sector productivo.

Expertos laborales señalan que el debate ahora se centrará en cómo se implementará en la práctica y en la negociación entre sindicatos y empleadores.

La reforma abre la puerta a mayor flexibilidad. Pero también genera preguntas sobre equilibrio entre productividad y derechos laborales. El impacto real dependerá de cómo se aplique en cada sector.