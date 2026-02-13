La Castañeda tomará el Zócalo con concierto gratis en la CDMX: todo lo que debes saber

La Castañeda en el Zócalo ofrecerá un concierto gratuito este 2 de mayo en la CDMX.

La banda detrás de “Cenit”, “Noches de tu piel”, “La transfusión” y otros éxitos de La Castañeda regresa con un concierto completamente gratis en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México.

A través de redes sociales, la agrupación mexicana confirmó que ofrecerá un show gratuito en la plancha de la Plaza de la Constitución el próximo sábado 2 de mayo, como parte de las celebraciones por el 26 aniversario del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la capital.

Con más de 30 años de trayectoria, la banda se ha consolidado como una de las agrupaciones más representativas del rock mexicano. A más de tres décadas de su formación, continúan ofreciendo presentaciones intensas que conectan con distintas generaciones.

Fecha del concierto gratis de La Castañeda en el Zócalo

El concierto es el sábado 2 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México.

¿A qué hora es el concierto de La Castañeda en el Zócalo capitalino?

Aunque las autoridades y la banda aún no anuncian la hora exacta, en eventos previos realizados en el Zócalo los conciertos suelen empezar entre las 20:00 y 21:00 horas, pero se recomienda estar pendiente de los canales oficiales para confirmar el horario oficial.