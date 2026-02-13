;

  • 13 FEB 2026, Actualizado 17:23

La Castañeda tomará el Zócalo con concierto gratis en la CDMX: todo lo que debes saber

Si eres fan del rock mexicano, apunta la fecha del próximo concierto de La Castañeda en el Zócalo

La Castañeda en el Zócalo ofrecerá un concierto gratuito este 2 de mayo en la CDMX.

La Castañeda en el Zócalo ofrecerá un concierto gratuito este 2 de mayo en la CDMX.

Escribo para W Radio sobre temas nacionales e internacionales, con un interés particular por la políticaEdgar Herrera López

La banda detrás de “Cenit”, “Noches de tu piel”, “La transfusión” y otros éxitos de La Castañeda regresa con un concierto completamente gratis en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México.

A través de redes sociales, la agrupación mexicana confirmó que ofrecerá un show gratuito en la plancha de la Plaza de la Constitución el próximo sábado 2 de mayo, como parte de las celebraciones por el 26 aniversario del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la capital.

Con más de 30 años de trayectoria, la banda se ha consolidado como una de las agrupaciones más representativas del rock mexicano. A más de tres décadas de su formación, continúan ofreciendo presentaciones intensas que conectan con distintas generaciones.

Fecha del concierto gratis de La Castañeda en el Zócalo

El concierto es el sábado 2 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México.

¿A qué hora es el concierto de La Castañeda en el Zócalo capitalino?

Aunque las autoridades y la banda aún no anuncian la hora exacta, en eventos previos realizados en el Zócalo los conciertos suelen empezar entre las 20:00 y 21:00 horas, pero se recomienda estar pendiente de los canales oficiales para confirmar el horario oficial.

TE PUEDE INTERESAR: Ricardo Arjona anuncia regreso triunfal a México en 2026: El Estadio Banorte será el escenario de su “sueño no soñado”

La Castañeda en el Zócalo se presentará con un concierto completamente gratis el próximo 2 de mayo en la Plaza de la Constitución, como parte del aniversario del IEMS en la CDMX.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad