Hilary Duff regresa a México en 2027: fecha, boletos y todo sobre su concierto en el Palacio de los Deportes

Después de años lejos de los escenarios, Hilary Duff confirmó su regreso a México como parte de su nueva gira internacional The Lucky Me Tour, un anuncio que encendió nostalgia y desató conversación inmediata entre sus fans mexicanos.

El concierto ya tiene fecha, recinto y detalles oficiales de venta, convirtiéndose en uno de los eventos pop más esperados del calendario 2027 en la capital del país.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Hilary Duff en México?

La presentación está programada para el 12 de febrero de 2027 en el Palacio de los Deportes, uno de los recintos más emblemáticos para conciertos internacionales en la CDMX.

El show forma parte de una gira global que incluye fechas en Estados Unidos, Canadá, Europa y Oceanía. México aparece como una de las paradas clave en Latinoamérica.

Boletos para Hilary Duff en CDMX: preventa y venta general

La venta de entradas se realizará a través de Ticketmaster México con el siguiente esquema confirmado:

Preventa Citibanamex: 18 de febrero de 2026

Preventa Fans (con registro previo): 19 de febrero de 2026

Venta general: 20 de febrero de 2026

Los precios oficiales van desde poco más de $1,000 pesos en zonas altas hasta paquetes VIP que superan los $16,000 pesos, dependiendo de la experiencia incluida (soundcheck, mercancía exclusiva y accesos preferenciales).

¿Qué canciones cantará Hilary Duff en México?

Aunque el setlist oficial no ha sido publicado, se espera una combinación entre:

Éxitos de los 2000 como “Come Clean” , “So Yesterday” y “With Love”

, y Material de su nuevo álbum luck… or something

Posibles versiones acústicas especiales para la gira

El regreso marca su primera gira mundial en casi dos décadas, lo que convierte esta presentación en un evento de alto valor nostálgico para quienes crecieron con su música.

¿Por qué es importante el regreso de Hilary Duff a México?

El anuncio no solo representa el retorno de una figura clave del pop juvenil de los 2000, sino también el fortalecimiento del mercado mexicano como destino prioritario en giras internacionales.

México se ha consolidado como una de las plazas más rentables para el pop anglosajón, y la inclusión del Palacio de los Deportes en la ruta confirma esa tendencia.

