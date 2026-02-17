Tragedia en Las Vegas: madre dispara a su hija de 11 años en hotel y luego se quita la vida

Los cuerpos de una madre e hija fueron encontrados el pasado domingo 15 de febrero de 2026 en una habitación del Rio Hotel & Casino en Las Vegas, Nevada, en un caso que las autoridades investigan como un aparente homicidio-suicidio.

La policía de Las Vegas Metropolitan Police Department (LVMPD) explicó que oficiales respondieron ese día por la mañana para realizar una revisión de bienestar después de que familiares y amigos de una mujer y su hija, que viajaban desde Utah, reportaranno poder contactarlas ni verlas presentarse en una competencia programada.

Tragedia en Las Vegas tras competencia de baile

En su primera intervención, los agentes y la seguridad del hotel tocaron la puerta sin obtener respuesta, por lo que se retiraron. Sin embargo, más tarde, tras recibir nuevas alertas de preocupación, el personal de seguridad decidió ingresar a la habitación alrededor de las 2:30 p. m., donde encontró a ambas mujeres sin vida.

Según los indicios preliminares de los investigadores, la madre habría disparado a su hija —una niña de 11 años— antes de terminar con su propia vida. La policía reportó también la presencia de una nota en la habitación, aunque no se han dado detalles sobre su contenido mientras continúa la investigación.

¿Qué dijeron las autoridades de Nevada sobre el caso?

Las autoridades confirmaron que la pareja había viajado a Las Vegas para participar en una competencia de baile o cheerleading, y su ausencia en el evento fue lo que generó las preocupaciones iniciales de familiares y compañeros.

Este trágico suceso ha provocado conmoción en la comunidad local y entre quienes conocían a la menor, incluida su organización deportiva. La LVMPD mantiene el caso bajo investigación para esclarecer todas las circunstancias del hecho, mientras se reserva más información oficial.