¡Se mantiene el Doble Hoy No Circula! Estos los vehículos que no pueden transitar este martes

El Índice Aire y Salud permanece en el rango de mala calidad del aire

La Comisión Ambiental de la Megalópolis confirmó que la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono continúa activa en la Zona Metropolitana del Valle de México. Conoce aquí los vehículos que no pueden circular este martes.

Esta decisión busca reducir la exposición de la población al aire contaminado y mitigar riesgos a la salud mediante la disminución de emisiones contaminantes.

¿Qué autos no circulan hoy?

Este martes 17 de febrero deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 7, 8 y 0 Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rosa, terminación de placa 7 u 8. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR. Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX. Los taxis con holograma de verificación “00, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

¿Por qué sigue activa la contingencia ambiental?

A pesar de que las condiciones de dispersión en el Valle de México presentaron una ligera mejora en las últimas horas, el panorama sigue siendo complejo.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico reportó que, aunque el centro del sistema anticiclónico se desplazó hacia Jalisco favoreciendo vientos del norte con mayor intensidad, la radiación solar se mantiene alta y las temperaturas han alcanzado los 28.7 grados Celsius.

Estos factores climáticos permitieron que el Índice Aire y Salud permaneciera en el rango de mala calidad del aire, registrando una concentración máxima de ozono de 120 ppb a las 15:00 horas en la estación Tláhuac.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, junto con los gobiernos locales, emitirán un nuevo informe detallado sobre la situación atmosférica a las 20:00 horas de este martes 17 de febrero, o antes si se presenta un cambio significativo en las condiciones ambientales.

