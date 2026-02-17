¿Por qué siguen las contingencias ambientales? Estas son las razones que dio Sheinbaum

La transición entre el invierno y la primavera provoca la inversión térmica, esto hace que la dispersión de los contaminantes tarde más tiempo en desvanecerse, por ello continúan las contingencias explicó la presidenta, Claudia Sheinbaum.

“Es justo la época terminación de invierno inicio de primavera. Es el momento de mayores contingencias ambientales en la Ciudad de México. — Explicó la Presidenta

Otra de las razones por las que siguen las contingencias, se debe a que bajaron el nivel en el que se decreta.

¿Qué es la inversión térmica y cómo afecta la calidad del aire?

La mandataria detalló que en la Zona Metropolitana del Valle de México se presenta un fenómeno atípico: el aire frío se concentra en la parte baja mientras que el aire caliente permanece arriba, cuando debería ser al revés.

“Normalmente, el aire más caliente está en el piso y conforme uno se va elevando es más frío, cuando uno sube una montaña es más frío que a nivel del mar, pero lo que pasa en la Zona Metropolitana es que el aire en la noche se enfría en la parte baja, y arriba hay aire caliente cuando empieza a salir el sol, de aquí a que ese aire frío se caliente en la parte baja y empieza a dispersarse, pues pasan varias horas, entonces lo que está pegado a la capa más baja se queda con contaminantes, eso se llama inversión térmica, porque abajo está más frío que arriba cuando debería ser al revés” — Informó Sheinbaum

Este fenómeno provoca que los contaminantes permanezcan más tiempo suspendidos cerca del suelo, afectando la calidad del aire y generando contingencias ambientales.

¿Por qué ahora se decretan con mayor frecuencia?

Otra de las razones, que mencionó es que se ha reducido el nivel en el que se activa la contingencia. Recordó que anteriormente el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA) llegó a marcar hasta 300 puntos para decretarla, posteriormente bajó a 200 y así fue disminuyendo.

“Se acuerdan que antes había los IMECA, el Índice Metropolitano de Calidad de Aire, llegó a estar en 300 para decretar contingencia, que es cierta concentración de contaminantes en la atmósfera de la zona metropolitana, después bajó a 200, y así ha venido bajando, ¿por qué baja? Para orientar a la población cuando está por encima de la norma, que no haga ejercicio al aire libre, y algunas otras orientaciones que puedan afectar más su salud, entonces es justo esta época porque todavía en la noche hace frío y hay una cosa que se llama la inversión térmica”, — Apunto

¿Qué papel juegan los incendios forestales?

La presidenta agregó que el viento ayuda a dispersar contaminantes, pero en esta temporada también aumentan los incendios forestales, lo que agrava la situación.