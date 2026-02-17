CCH Oriente sin clases: alumnos anuncian paro indefinido y exigen justicia por compañera apuñalada

El plantel CCH Oriente de la UNAM suspendió clases y entró en paro indefinido de labores luego de que una estudiante fuera agredida y apuñalada afuera de las instalaciones, lo que encendió la indignación entre la comunidad escolar y desató protestas de estudiantes y familiares.

¿Qué ocurrió en CCH Oriente y por qué suspendieron clases?

Los hechos se registraron el viernes 13 de febrero del 2026 cuando una alumna salía del plantel ubicado en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. Testigos y compañeros señalaron que un sujeto la atacó con un arma blanca en las inmediaciones del colegio, por lo que fue trasladada a un hospital con heridas que, hasta el último reporte, estaban siendo atendidas.

Tras la agresión, grupos de estudiantes se organizaron y decidieron decretar un paro indefinido de clases para exigir medidas de seguridad, justicia y mayor protección tanto dentro como fuera de la escuela. En la entrada del plantel se realizaron concentraciones y consignas con pancartas en las que pedían que el caso no quede impune.

Comunicado CCH Oriente y UNAM. Ampliar

Protesta estudiantil y demandas de seguridad en la UNAM

La comunidad educativa expresó su preocupación por la falta de seguridad en la zona y demandó que las autoridades actúen con rapidez para esclarecer el ataque y garantizar que hechos similares no vuelvan a ocurrir. “No podemos sentirnos seguros si no se atiende esto de inmediato”, mencionó uno de los estudiantes que participa en la movilización.

Autoridades de la UNAM y de la propia dirección del CCH Oriente se reunieron con los representantes estudiantiles para escuchar sus demandas y coordinar acciones en conjunto, aunque hasta el momento no han anunciado una fecha para retomar las clases.

La decisión de entrar en paro indefinido refleja la exigencia de la comunidad estudiantil por justicia y seguridad, en un contexto en el que la violencia cerca de los planteles se ha vuelto un tema de creciente preocupación.