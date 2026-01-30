Catherine O´ Hara fallece a los 71 años

La legendaria actriz y guionista canadiense Catherine O’Hara, conocida por su amplia y emblemática trayectoria en cine y televisión, falleció este viernes 30 de enero de 2026 a los 71 años, hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de su muerte.

Sus colaboraciones con Burton, Scorsese y Columbus

O’Hara fue una figura clave de la comedia norteamericana y un rostro familiar para varias generaciones gracias a sus actuaciones en películas y series que se convirtieron en clásicos. Su nombre quedó especialmente ligado a personajes entrañables como Kate McCallister, la madre de Kevin en las cintas de Mi pobre angelito, así como a papeles memorables en Beetlejuice, El Extraño Mundo de Jack, A Mighty Wind, After Hours y otras cintas que marcaron la cultura pop.

En noviembre del 2024, O’Hara protagonizó un emotivo reencuentro con Macaulay Culkin durante la ceremonia en la que el actor recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. O’Hara acompañó a Culkin en el evento, evocando la entrañable relación que compartieron. Las imágenes y declaraciones de aquel día despertaron la nostalgia de los fans y se convirtieron en un símbolo del cariño y la complicidad que ambos mantuvieron más allá de la pantalla.

En televisión, O’Hara alcanzó un enorme reconocimiento por su papel de Moira Rose en la aclamada serie Schitt’s Creek, actuación que le valió varios premios importantes, incluidos un Emmy y un Globo de Oro, consolidándola como una de las grandes comediantes de su generación.

¿Quién fue Catherine O´Hara?

Nacida el 4 de marzo de 1954 en Toronto, Canadá, O’Hara inició su carrera en los años setenta en el teatro y la televisión, dando sus primeros pasos en el legendario programa de comedia Second City Television . A lo largo de más de cinco décadas participó en más de un centenar de producciones, dejando una huella duradera tanto en la pantalla grande como en la chica.

Su última participaciones incluyeron roles en la mutlipremiada serie The Studio junto a Seth Rogen y en la adaptación televisiva de The Last of Us, proyectos que mantenían viva su presencia en la industria hasta poco antes de su muerte.

Catherine O’Hara también fue reconocida por su versatilidad como actriz, escritora y comediante, con una carrera que abarcó desde la comedia física hasta la sátira más refinada. Su pérdida ha sido lamentada por colegas, fans y la industria del entretenimiento en todo el mundo, que recuerdan su talento único y su legado imborrable.

