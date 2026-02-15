¿100 millones de moscas a la semana? El plan de México para erradicar al gusano barrenador

La biofábrica de moscas estériles, que generará 240 empleos directos, se pondrá en marcha en el primer semestre de 2026

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, realizó una visita de supervisión a los trabajos de acondicionamiento de la Planta de Gusano Barrenador del Ganado (GBG) de Metapa de Domínguez, Chiapas, con el objetivo de constatar los avances de esta infraestructura estratégica para la sanidad pecuaria y la protección del hato nacional.

¿Qué avances presenta la planta contra el gusano barrenador?

Durante el recorrido, el titular del Senasica, Francisco Javier Calderón Elizalde, explicó al secretario de Agricultura los avances y procesos que se llevan a cabo y destacó el tiempo récord de ejecución de la planta frente a las similares desarrolladas en Estados Unidos y Panamá.

Además, destacó la innovación de los científicos e ingenieros mexicanos en la creación de una cepa de mosca en México de calidad superior a la de otras plantas similares, con el fin de que ésta se adecúe a las condiciones específicas del territorio nacional.

La infraestructura incorporará monitoreo ambiental en tiempo real y protocolos estrictos de desinfección para impedir riesgos de contaminación biológica. También, incluye un sistema de manejo seco que reducirá hasta 90 por ciento el consumo de agua respecto al modelo utilizado en Panamá.

Se moderniza el irradiador con tecnología computarizada y protocolos de seguridad, ya que emplea fuentes controladas de cobalto-60 para esterilizar las pupas del insecto, por lo que su operación está regulada por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, lo que garantiza la seguridad del personal, la población y el entorno.

“Científicos no sólo mexicanos, sino chiapanecos, están produciendo nuestras propias colonias, nuestros pies de crías, a partir de los cuales se va a poder masificar la producción de mosca estéril. Los primeros despachos de mosca estéril van a salir a fines de junio como nos comprometimos con la Presidenta Claudia Sheinbaum que está muy pendiente de este proyecto estratégico”. —

Durante el recorrido verificó que la adecuación de la planta registra un progreso de 55 por ciento y avanza de acuerdo con lo proyectado, para producir 100 millones de moscas a la semana.

“Esto va a ser el motor vital que nos va a permitir erradicar el gusano barrenador. Es una batalla de todos: gobiernos de los estados, las y los ganaderos y el Gobierno de México”. —

¿Cuándo iniciará operaciones y cuál será su impacto?

Tanto el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, como el secretario del Campo de la entidad, Marco Antonio Barba, externaron su beneplácito por este proyecto de alto impacto sanitario y productivo, y reconocieron el compromiso del Gobierno de México —encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo— para contrarrestar esta plaga que constituye un tema prioritario de salud nacional.

La biofábrica de moscas estériles, que generará 240 empleos directos, se pondrá en marcha en el primer semestre de 2026 y reforzará las capacidades del Senasica para prevenir, controlar y erradicar al GBG, lo que permitirá garantizar la continuidad productiva de la ganadería mexicana, reducir riesgos y cumplir protocolos internacionales para la exportación de ganado.

El progreso obtenido en la adecuación de la planta, es fruto del esfuerzo y la coordinación entre AGRICULTURA, el Senasica y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), a través del Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales (APHIS), con una inversión conjunta de 51 millones de dólares (mdd).

