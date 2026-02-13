Muere Milkman, rapero mexicano: qué le pasó y el mensaje de Belinda

El rapero y productor mexicano Milkman, de nombre de pila Óscar Botello, falleció el 12 de febrero de 2026 en la Ciudad de México, luego de permanecer varios días hospitalizado por complicaciones médicas. La noticia fue confirmada por familiares a través de redes sociales, donde agradecieron las muestras de apoyo recibidas en los últimos días.

Su muerte ocurre después de que la cantante Belinda hiciera un llamado público para solicitar ayuda económica y donaciones de sangre ante la delicada situación de salud del artista, lo que generó una ola de solidaridad entre seguidores y figuras del medio musical.

¿Qué le pasó a Milkman?

De acuerdo con la información difundida, el músico fue internado de emergencia y sometido a procedimientos quirúrgicos debido a complicaciones que no fueron detalladas oficialmente. Durante su hospitalización, familiares y amigos impulsaron una campaña para cubrir gastos médicos, ya que el artista no contaba con seguro.

Aunque no se ha informado de manera pública la causa exacta del fallecimiento, se confirmó que su estado de salud se agravó en los últimos días pese a los esfuerzos médicos.

El mensaje de Belinda y la reacción en redes

En medio de la hospitalización, Belinda utilizó sus plataformas digitales para pedir apoyo para Milkman, a quien describió como un amigo cercano y un creativo con gran talento. Tras confirmarse el deceso, la intérprete compartió un mensaje de despedida en el que aseguró que el músico “luchó hasta el final”.

La noticia generó múltiples reacciones en la escena musical mexicana, donde colegas, productores y seguidores expresaron condolencias y reconocieron su aportación artística.

Trayectoria: de la escena alternativa al urbano latino

Milkman fue un artista multifacético: rapero, productor, diseñador y creador visual. Formó parte de la banda She is a tease, agrupación que marcó una etapa relevante en la escena alternativa mexicana de los años 2000.

Además, colaboró en distintos proyectos dentro del género urbano, incluyendo trabajos vinculados al álbum “Energía” del cantante colombiano J Balvin, consolidando su presencia en la producción musical latinoamericana.

Un legado creativo más allá del rap

Más allá de su faceta como intérprete, Milkman fue reconocido por su versatilidad y por su participación en proyectos de diseño y producción que cruzaban géneros musicales. Su muerte deja un vacío en una generación de artistas independientes que apostaron por la experimentación y la fusión de estilos.

El fallecimiento del rapero mexicano Milkman se suma a una serie de pérdidas recientes en la industria musical, reabriendo también la conversación sobre la precariedad en el acceso a servicios médicos dentro del gremio artístico.

La comunidad musical y sus seguidores continúan compartiendo mensajes de despedida, recordando a Óscar Botello como un creador inquieto que dejó huella en distintas etapas de la música contemporánea en México.

