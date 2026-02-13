El epicentro del paraíso caribeño se apoderó de la CDMX con Meet in Paradise

El pasado 3 de febrero, el Centro Citibanamex se transformó en un fragmento del Caribe con la celebración del “Meet in Paradise”. En un despliegue de color, sabor y estrategia, la delegación de República Dominicana presentó su oferta para este 2026, consolidándose como el destino predilecto para el mercado mexicano.

El momento cumbre del evento fue la entrevista exclusiva con David Collado, Ministro de Turismo de República Dominicana, quien compartió con la audiencia de W Radio las razones por las cuales su país lidera el crecimiento turístico en la región este año. Collado enfatizó que, más allá de sus playas de ensueño, República Dominicana ha invertido en infraestructura de lujo y seguridad, logrando una propuesta de valor que combina la calidez humana con los más altos estándares internacionales en hospitalidad y convenciones.

La experiencia “Meet in Paradise” fue un festín para los sentidos. Los asistentes no solo conocieron datos de conectividad, sino que vivieron la experiencia dominicana a través de clases de cocina y catas de bebidas locales, donde el ron y el café fueron protagonistas. La gastronomía, un pilar fundamental de su identidad, mostró por qué Santo Domingo se ha convertido en una capital culinaria irresistible para el viajero que busca autenticidad y sofisticación en cada bocado.

El ritmo no podía faltar en un encuentro de esta magnitud. Entre los pasillos del recinto, las clases de baile contagiaron de energía a los profesionales del sector, mientras que las experiencias fotográficas permitieron a los invitados capturar la estética paradisiaca que define a destinos como Punta Cana, Samaná y La Romana.

Para el sector de reuniones y convenciones y el segmento de bodas de destino, este encuentro dejó claro que la isla es el escenario ideal. La profesionalización de los servicios y la diversidad de paisajes, que van desde montañas boscosas hasta costas turquesas, posicionan a República Dominicana no solo como un lugar de descanso, sino como un socio estratégico para eventos de clase mundial en este 2026.

Turismo W, fiel a su esencia de guía experto, reafirmó su compromiso de acercar a su audiencia las tendencias que marcan el rumbo de la industria. La transmisión permitió que miles de oyentes se transportaran virtualmente al Caribe, comprendiendo que viajar a Dominicana es sumergirse en una historia de éxito, hospitalidad y alegría que hoy, más que nunca, está al alcance de un vuelo directo desde México.

Al cierre de la jornada, la sensación fue unánime: República Dominicana es el “it-destination” del año. Con el respaldo del Ministro de Turismo David Collado, el mensaje es contundente: el paraíso no es solo un lugar, es una experiencia que se vive con todos los sentidos. Si estás planeando tu próxima escapada o evento, el Caribe dominicano te espera con los brazos abiertos y una oferta renovada.

Más información visita godominicanrepublic.com o consulta con tu agente de viajes.