¿Ya hay sucesora de Kim Jong-un? La escena que recuerda la jugada de Kim Jong-il en Corea del Norte en 2010

Esta semana, el líder norcoreano Kim Jong-un visitó Pekín para asistir al desfile militar que China organizó con motivo del 80 aniversario de la rendición de Japón en la Segunda Guerra Sino-Japonesa y el final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en esta ocasión, el dictador llegó acompañado de su hija, luego de ser recibido en la estación de tren de la capital china por altos mandos.

En lo que fue su primera aparición pública en un escenario internacional, una joven con un traje azul marino bajó del tren detrás de Kim, para después unirse a más de 20 líderes mundiales en el evento.

TE PUEDE INTERESAR: El desfile militar chino ¿un doble mensaje de poder y nuevas alianzas?

¿Quién es la hija de Kim Jong-un?

De acuerdo con Choe Sang-Hun, jefe de la corresponsalía del New York Times en Seúl, se trata de Ju-ae de 12 años, pero aún existe poca certeza sobre su identidad y edad debido al hermetismo del gobierno norcoreano, el cual rara vez hace pública información sobre los familiares cercanos a la dinastía Kim. Aunque ella es la única de los hijos del dictador que ha aparecido en los medios estatales del país.

Desde su primera aparición en noviembre de 2022 en medios norcoreanos, Ju-ae ha acompañado a su padre en desfiles militares, pruebas de armamento como lanzamientos de misiles y actos con altos mandos del régimen. Según el Servicio Nacional de Inteligencia surcoreano, habría nacido en 2013 y es considerada la sucesora más probable de Kim Jong-un, lo que la convertiría en la primera mujer en encabezar la dinastía norcoreana, aunque no se descartan otras posibilidades.

De acuerdo con la agencia EFE, Seúl cree que Kim Jong-un y su esposa, Ri Sol-ju, tuvieron tres hijos en 2010, 2013 y 2017.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué pasó entre Corea del Norte y Corea del Sur?

La escena del 2010

Sin embargo, las especulaciones sobre Ju-ae como posible heredera se alimentan cada vez más porque, en 2010, Kim Jong-il, padre del actual dictador, apareció en público acompañado de su hijo Kim Jong-un, quien posteriormente asumió el poder y se consumó como máximo líder de Corea del Norte.

TE PUEDE INTERESAR: Da Kim Jong-Il primer paso para sucesión en Corea del Norte