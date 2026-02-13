Claudia Sheinbaum y Salma Hayek anuncian nuevos incentivos al cine mexicano este 15 de febrero de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el próximo 15 de febrero de 2026 presentará, junto a la actriz y productora Salma Hayek, un paquete de incentivos fiscales y económicos para fortalecer la industria cinematográfica mexicana, como parte de la nueva estrategia federal en materia audiovisual.

El anuncio se realizará en el marco de la actualización de la Ley Federal de Cinematografía y el Audiovisual, con el objetivo de posicionar a México como un destino competitivo para la producción de cine y series tanto nacionales como internacionales.

TE RECOMENDAMOS: Ley Federal de Cine 2026: proponen 10% obligatorio para películas mexicanas en salas y streaming

¿Qué incluyen los nuevos incentivos al cine mexicano?

De acuerdo con lo adelantado por la mandataria federal, el programa contempla:

Incentivos fiscales para producciones nacionales e internacionales

Estímulos especiales para proyectos independientes y regionales

Apoyo a producciones en lenguas originarias

Mayor tiempo mínimo de exhibición para películas mexicanas en salas

Impulso a la visibilidad del contenido nacional en plataformas digitales

La estrategia busca detonar empleo creativo, atraer inversión extranjera y fortalecer toda la cadena de valor del sector audiovisual: producción, postproducción, distribución y exhibición.

El papel de Salma Hayek en la política cultural

La participación de Salma Hayek no es simbólica. Según lo narrado por la propia presidenta, durante un encuentro previo en Veracruz, la actriz planteó la necesidad de modernizar los estímulos para que México compita con países que ofrecen mayores beneficios fiscales a producciones extranjeras.

Hayek, nominada al Oscar por Frida y con una sólida trayectoria en Hollywood, ha impulsado durante años la proyección del talento mexicano en el extranjero. Su presencia en el anuncio del 15 de febrero refuerza el mensaje de que el gobierno busca una política cinematográfica de Estado con alcance internacional.

Protección a artistas frente a la inteligencia artificial

Además de los incentivos económicos, la propuesta incluye medidas para proteger a actores y actrices ante el uso no autorizado de inteligencia artificial en doblaje y producción de voz, un tema que ha generado preocupación en la industria.

México como potencia audiovisual

El gobierno federal sostiene que estos estímulos al cine mexicano no solo tienen impacto cultural, sino también económico. La producción audiovisual genera empleos técnicos, artísticos y turísticos, además de proyectar la imagen del país en mercados internacionales.

El anuncio oficial del 15 de febrero detallará montos, criterios de elegibilidad y calendarios de aplicación.

TE RECOMENDAMOS: Todos los mexicanos que han ganado un Oscar: historia y número de estatuillas