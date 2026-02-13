;

  • 14 FEB 2026, Actualizado 01:09

Asesinan a Blanca Estela Álvarez Chávez, regidora de Movimiento Ciudadano en Manzanilla de la Paz, Jalisco

El cuerpo de la funcionaria fue encontrado la madrugada del 13 de febrero de 2026 al interior de su camioneta en una brecha rural

Fiscalía de Jalisco confirma estrangulamiento como causa de muerte de la regidora Blanca Estela Álvarez. IG

Francisco Miranda

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que Blanca Estela Álvarez Chávez, regidora del municipio de Manzanilla de la Paz por el partido Movimiento Ciudadano (MC), fue asesinada y que el caso se investiga bajo protocolos de feminicidio. El cuerpo de la funcionaria fue encontrado la madrugada del 13 de febrero de 2026 al interior de su camioneta en una brecha rural, confirmaron fuentes oficiales.

Los primeros dictámenes periciales establecieron que la causa de muerte fue estrangulamiento, y que no se observaban daños visibles en el vehículo ni faltantes en sus pertenencias, lo que descarta, por ahora, un robo como móvil principal.

Cómo fue encontrado el cuerpo de la regidora Blanca Estela Álvarez Chávez

De acuerdo con los informes de la Fiscalía de Jalisco, el cuerpo de Álvarez Chávez fue localizado dentro de su camioneta estacionada en una brecha del municipio sureño. Los peritos forenses también identificaron lesiones en los brazos compatibles con punciones, lo que forma parte de las líneas de investigación que se siguen con perspectiva de género.

La investigación fue abierta de inmediato por la Vicefiscalía en Investigación Regional, con el objetivo de integrar datos de prueba, analizar evidencias y esclarecer quién o quiénes son responsables del homicidio. La Fiscalía estatal afirmó que se emplearán recursos técnicos, científicos y humanos para avanzar en las indagatorias.

Por qué se investiga como feminicidio y qué sigue en el caso

El hallazgo de la regidora ha causado conmoción en la comunidad política y social de Jalisco. Blanca Estela Álvarez Chávez era conocida en su región y representaba a MC en el gobierno municipal. Tras confirmarse el asesinato, tanto su partido como el gobierno de Manzanilla de la Paz expresaron su consternación y enviaron condolencias a familiares y seres queridos.

La Fiscalía destacó que, debido a la causa de muerte y las circunstancias en que fue encontrado el cuerpo, el caso se investiga como feminicidio, lo que implica una investigación más amplia con perspectiva de género y la participación de peritos especializados.

