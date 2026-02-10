Bad Bunny en el Super Bowl 2026 omite a Belice en la enumeración de países de América durante el cierre del espectáculo

El Apple Music Super Bowl LX Halftime Show, celebrado el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, marcó un momento sin precedentes para la música latina y para la cultura puertorriqueña. Bad Bunny se convirtió en el primer artista latino en solitario en encabezar el show de medio tiempo, casi íntegramente en español, con invitados como Lady Gaga y Ricky Martin y una puesta en escena cargada de referencias culturales y sociales.

Uno de los momentos más comentados de ese cierre fue la decisión de nombrar países del continente americano tras pronunciar la frase “God bless America”, en un intento por redefinir la noción de “América” como un concepto geográfico y cultural amplio, que incluya a las naciones del hemisferio, no sólo a Estados Unidos.

Durante ese recitado final en pantalla y en voz, fueron mencionados casi todos los países, incluyendo Chile, Argentina, México, Colombia, Brasil, Perú, Venezuela, Cuba, República Dominicana, Estados Unidos y Canadá, entre otros, como parte de un mensaje de unidad y reconocimiento continental.

Sin embargo, y pese a esa intención de inclusión, la enumeración no fue exhaustiva ni geográficamente completa. En particular, Belice no fue mencionado en el listado verbal ni en las narrativas principales del cierre de Bad Bunny, lo que llamó la atención de diversos espectadores y analistas.

No existe un comunicado oficial aclarando por qué Belice fue omitido. Algunos medios y usuarios interpretan que el momento tenía una intención artística más que una intención de catálogo geográfico detallado: la lista funcionaba como un gesto simbólico dentro de un espectáculo de pocos minutos, no como un ejercicio de precisión cartográfica o política.

La omisión de Belice fue destacada especialmente por usuarios en redes sociales y en artículos que comentaron la presentación en términos de inclusión hemisférica, ya que Belice es un país centroamericano de habla oficial inglesa y geográficamente parte del continente americano.

Este hecho alimentó el debate sobre lo que implicó el gesto de nombrar naciones completas al final del show. Para algunos fue una celebración genuina de identidad y unidad continental, y para otros quedó incompleta por no nombrar explícitamente a todos los países soberanos del continente, entre ellos Belice.

