Convocatoria UAM 2026: Fechas clave, requisitos y pasos para ingresar a licenciatura

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) publicó su Convocatoria del Primer Proceso de Selección 2026, que marca el inicio del proceso oficial para que aspirantes de todo el país puedan solicitar ingreso a una de las licenciaturas que ofrece esta casa de estudios pública, reconocida por su calidad educativa y enfoque científico-humanístico.

Convocatoria UAM 2026: Fechas clave que debes conocer

La UAM estableció un calendario con pasos y fechas que todo aspirante debe seguir si quiere participar en el proceso de admisión:

Registro de solicitudes: del 5 al 17 de febrero de 2026

Examen de prueba (prueba técnica o práctica): del 2 al 5 de marzo

Examen de selección: del 10 al 17 de marzo

Resultados oficiales: 6 de abril

Lista complementaria: 22 de abril

Inicio de clases:

Trimestre 2026 Primavera: 6 de mayo



Trimestre 2026 Otoño: 17 de septiembre

Estas fechas son obligatorias y es fundamental cumplir con cada una para que tu participación sea válida.

¿Quiénes pueden participar y cuáles son los requisitos para ingresar a la UAM?

La convocatoria está dirigida a personas que hayan terminado sus estudios de educación media superior o equivalente y que cumplan con lo establecido en los requisitos mínimos, incluyendo:

Haber concluido estudios de bachillerato o educación media superior

Contar con un promedio mínimo de 7.0 en tu certificado, si planeas solicitar ingreso al trimestre 2026 Primavera

en tu certificado, si planeas solicitar ingreso al Presentar tu solicitud y documentos en tiempo y forma a través del portal oficial de admisiones

Además, la UAM ofrece 83 planes de estudio en licenciatura, organizados en cinco divisiones académicas que abarcan ciencias básicas, ingeniería, salud, diseño, humanidades y ciencias sociales.

Cómo registrarte a la convocatoria UAM y qué debes hacer

Para participar en el proceso de selección debes:

Llenar tu solicitud en línea entre el 5 y el 17 de febrero Subir tu fotografía digital y tu documento probatorio de escolaridad Completar el cuestionario socioeconómico Pagar el derecho al examen antes del 20 de febrero Imprimir tus comprobantes de registro para los exámenes prueba y de selección

El pago tiene un costo de 360 pesos (aspirantes mexicanos) y 1,800 pesos (aspirantes extranjeros), que deben realizarse en las instituciones bancarias autorizadas.

La UAM subraya que:

No ofrece cursos oficiales de preparación para el examen, por lo que prepararte con materiales oficiales y autoevaluaciones disponibles en línea puede ayudar.

Es obligatorio leer toda la convocatoria completa antes de registrarte, ya que al llenar la solicitud confirmas que aceptas sus términos.

También se contempla atención especial para aspirantes con discapacidad que requieran ajustes razonables durante el proceso.