Super Bowl 2026: a qué hora inicia el show de medio tiempo de Bad Bunny en México para verlo en vivo

El Super Bowl LX 2026 se celebra este domingo 8 de febrero de 2026, con el enfrentamiento entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots programado para iniciar en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, a las 5:30 p.m. (tiempo del centro de México).

Además del duelo por el trofeo Vince Lombardi, este año el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl contará con una presentación estelar de Bad Bunny, quien será el protagonista principal del show musical más esperado del año.

¿A qué hora ver el halftime show en México?

Como ocurre tradicionalmente, el show de medio tiempo no tiene un horario estrictamente fijo, ya que depende de cómo se desarrolle el partido durante los dos primeros cuartos. Las estimaciones oficiales y de medios especializados señalan que la presentación de Bad Bunny iniciará aproximadamente entre las 19:00 y las 19:30 horas (tiempo del centro de México).

Esto significa que los fanáticos que sigan el Super Bowl en vivo desde territorio mexicano deberán sintonizar desde antes para no perderse detalle del esperado espectáculo musical, ya que la actuación suele ocurrir justo al concluir la primera mitad del juego.

¿Qué artistas acompañan a Bad Bunny en el Super Bowl?

Además de Bad Bunny, el Super Bowl LX contará con presentaciones previas como la ceremonia de apertura a cargo de Green Day, así como interpretaciones del himno nacional a cargo de Charlie Puth y otras participaciones importantes que preceden al halftime show.

Para disfrutar al máximo el halftime show en México, se recomienda sintonizar la transmisión desde antes del inicio del partido y verificar el horario local de tu zona, ya que cualquier retraso o alargue en el juego puede mover el punto exacto de inicio entre las 19:00 y 19:30 h.

Con esta combinación de deporte y música, el Super Bowl 2026 no solo será una cita obligada para los aficionados al fútbol americano, sino también para los seguidores de Bad Bunny y la cultura latina en general.