Super Bowl 2026: horarios oficiales, show de medio tiempo, canales y plataformas para verlo en México y el mundo

El Super Bowl LX, la final de la temporada 2025-26 de la NFL, es uno de los eventos deportivos con mayor audiencia a nivel global. Este año la definición por el trofeo Vince Lombardi enfrenta a Seattle Seahawks y New England Patriots el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. La expectativa mediática crece no solo por la pugna deportiva, sino también por el espectáculo musical del medio tiempo, encabezado por el artista puertorriqueño Bad Bunny. La combinación de deporte y espectáculo ha convertido al Super Bowl en un referente cultural anual fuera de Estados Unidos, con transmisiones y coberturas adaptadas para audiencias de todo el mundo.

Desde hace décadas, la NFL y las cadenas con derechos de transmisión coordinan horarios y señales para maximizar el alcance internacional del Super Bowl. Las transmisiones incluyen sistemas tradicionales de televisión abierta y de paga; servicios de streaming nacionales e internacionales; y cobertura multiplataforma que abarca desde radio tradicional hasta aplicaciones móviles y plataformas digitales. En México y gran parte de América Latina, estas opciones permiten seguir el evento en vivo, con comentarios tanto en español como en inglés, así como coberturas previas que contextualizan el partido para audiencias locales.

¿Cuándo empieza y cuánto dura?

El kickoff del Super Bowl LX está programado para las 6:30 p.m. hora del Este de Estados Unidos (ET), lo que equivale aproximadamente a 5:30 p.m. hora del centro de México (CST) el 8 de febrero de 2026. Esto sitúa el inicio del partido en la franja de la tarde en México, con transmisión que usualmente se extiende entre tres y cuatro horas en total, incluyendo pausas, descanso y cualquier cobertura posterior al juego.

Canales y opciones para ver el Super Bowl en México

En territorio mexicano, la final de la NFL se puede ver tanto en señal abierta como en señales de paga y servicios de streaming.

Televisión abierta: Canal 5 y Azteca 7 ofrecen transmisión en abierto del evento para audiencias con acceso a señal terrestre o por cable básico.

y ofrecen transmisión en abierto del evento para audiencias con acceso a señal terrestre o por cable básico. Televisión por cable y deportes: canales como Fox Sports México , ESPN y otras señales deportivas usualmente forman parte de la cobertura, con análisis, comentarios y narración especializada.

, y otras señales deportivas usualmente forman parte de la cobertura, con análisis, comentarios y narración especializada. Streaming y plataformas digitales: servicios como ViX Premium, Disney+, NFL Game Pass y otras plataformas disponibles en la región permiten seguir el juego en línea, incluyendo opciones de señal en vivo con o sin comentarios.

Señales en Estados Unidos y otros países

En Estados Unidos, la transmisión principal del Super Bowl LX corre por NBC, con señal en inglés, y por Telemundo/Universo con comentarios en español, acompañada de cobertura especial antes y después del partido. Muchas de estas transmisiones están disponibles también a través de aplicaciones y servicios de streaming asociados como Peacock.

Para audiencias fuera de Norteamérica, la cobertura puede variar según acuerdos de derechos en cada país. En algunos mercados como el Reino Unido y Australia existen transmisiones en señal gratuita o por servicios locales, mientras que en otros países la señal se ofrece a través de plataformas de pago o streaming bajo licencias específicas.

El espectáculo del medio tiempo

El tradicional half-time show del Super Bowl, en esta edición encabezado por Bad Bunny, suele comenzar entre 90 y 120 minutos después del kickoff, dependiendo del ritmo del partido. Esto sitúa la presentación alrededor de 7:00 a 7:30 p.m. hora centro de México, aproximadamente a mitad del encuentro.

En resumen, el Super Bowl LX 2026 iniciará a las 5:30 p.m. hora centro de México el domingo 8 de febrero, con varias opciones de transmisión en televisión abierta, de paga y en línea. La cobertura incluye la tradicional previa, el partido en sí y el espectáculo musical del medio tiempo, disponible a través de distintas señales y plataformas según tu país.

