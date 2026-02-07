Qué hacer en CDMX este fin de semana: actividades gratuitas este 7 y 8 de febrero de 2026

La Ciudad de México mantiene una agenda activa de actividades culturales, gastronómicas, artísticas y al aire libre sin costo de entrada para este fin de semana. Se trata de eventos distribuidos en distintos puntos de la capital, desde el Centro Histórico hasta espacios culturales en alcaldías como Xochimilco, Magdalena Contreras e Iztapalapa, con opciones pensadas para públicos diversos.

Las siguientes actividades, recopiladas por medios locales, están programadas principalmente para el sábado 7 y domingo 8 de febrero de 2026. La cartelera incluye celebraciones culturales, festivales gastronómicos, encuentros de arte comunitario, proyecciones de cine y dinámicas de bienestar en espacios naturales, todos con acceso gratuito, aunque en algunos casos el consumo de alimentos o productos corre por cuenta de los asistentes.

Celebración por el Año Nuevo Chino

La ciudad se suma a las actividades asociadas al Año Nuevo Chino con un desfile por el Centro Histórico el sábado 7 de febrero a partir de las 10:00 horas, organizado por el Museo Nacional de las Culturas del Mundo en conjunto con la embajada de China en México. Además del recorrido, se contemplan espectáculos de danza del león y del dragón, concursos de disfraces, talleres, conferencias y exhibiciones de artes marciales.

Eventos gastronómicos en espacios públicos

El Café y Chocolate Fest se realiza en el Palacio de la Autonomía con edición especial de San Valentín el sábado 7 y domingo 8 de febrero, de 11:00 a 20:00 horas. El encuentro reúne productores de café de especialidad, chocolates artesanales y actividades relacionadas con la preparación y conocimiento de estos productos.

En el Complejo Cultural Los Pinos, de 10:00 a 17:00 horas ambos días, se lleva a cabo un encuentro gastronómico centrado en platillos tradicionales como cemitas, tlayudas y mole, junto con otras preparaciones regionales.

La Fiesta de la Alegría y el Olivo en Xochimilco continúa hasta el 15 de febrero con presentaciones musicales, danza y una muestra de productos derivados del amaranto, base de alimentos típicos como alegrías y palanquetas.

Actividades al aire libre y bienestar

El Bosque de Chapultepec ofrece recorridos guiados por áreas naturales, clases gratuitas de taichí y capoeira, y sesiones de relajación con cuencos tibetanos, todo sin costo y en distintos horarios durante el fin de semana.

Arte, cine y cultura comunitaria

Dentro de la Semana del Arte, hay actividades gratuitas en el Foro Cultural El Águila y el Cine Víctor Manuel Mendoza en Magdalena Contreras, que incluyen inauguraciones de exposiciones, DJ sets, proyecciones, performance y conversatorios.

El FARO de Oriente mantiene su programación de cine con funciones gratuitas durante el fin de semana, incluyendo un ciclo de documentales bajo el tema Puentes y Fronteras. El Encuentro de Rotulismo en Tepito presenta intervenciones artísticas, charlas, exposiciones y música sonidera en la Galería de Arte José María Velasco y comercios del barrio durante el sábado 7 y domingo 8.

La exposición monumental Nopalera en el Corazón reúne más de 200 piezas artísticas al aire libre en la plancha del Zócalo, ofreciendo una muestra de arte contemporáneo urbano durante estos días.

Esta agenda gratuita para el 7 y 8 de febrero en la Ciudad de México reúne opciones culturales, gastronómicas y recreativas accesibles para distintos intereses y edades.

