Gran Baile de Sonideros 2026 en el Zócalo CDMX: fecha, lugar y detalles

La Ciudad de México se prepara para recibir el Gran Baile de Sonideros y Sonideras 2026, un evento que celebra la tradición sonidera en el corazón de la capital. La Secretaría de Cultura de la CDMX confirmó que la cita será el 21 de marzo de 2026 en el Zócalo, ubicado en Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. La entrada será gratuita y abierta a todo el público.

El anuncio se dio durante la consulta del Plan General de Desarrollo 2025‑2045, donde integrantes de la escena sonidera compartieron sus perspectivas, necesidades y propuestas sobre la organización de eventos y el uso del espacio público. El objetivo es consolidar un festival que incluya a distintas generaciones de sonideros y sonideras y refleje la diversidad de esta tradición musical.

PUEDE INTERESARTE: Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí: fecha y venta de boletos

El programa del baile incluirá 12 agrupaciones seleccionadas mediante rifa, distribuidas en tres categorías: con más de 30 años de experiencia, de 15 a 29 años, y menores de 15 años. Además, Sonido Cóndor será invitado de honor y recibirá un homenaje por su trayectoria. También se abrirá espacio para la participación de dos sonideros o sonideras migrantes, quienes iniciarán la jornada en el escenario.

El evento promete ser una de las celebraciones más destacadas de la ciudad en 2026, con música, baile y la oportunidad de disfrutar la cultura sonidera en uno de los espacios públicos más emblemáticos de México. Para quienes planean asistir, el Zócalo cuenta con acceso mediante Metro, Metrobús y Trolebús, con estaciones cercanas como Zócalo/Tenochtitlan, Allende, Pino Suárez y Bellas Artes.

TE RECOMENDAMOS: Semana del Arte 2026: Ciudad de México muestra su músculo cultural y se coloca en el centro de la escena del arte contemporáneo latinoamericano