Semana del Arte 2026: Ciudad de México muestra su músculo cultural y se coloca en el centro de la escena del arte contemporáneo latinoamericano

Ciudad de México se afianza como uno de los principales focos del arte contemporáneo en América Latina con la celebración de la Semana del Arte 2026, un conjunto de ferias, exposiciones y actividades que convoca a artistas, galerías, coleccionistas y público especializado de múltiples países. La programación, que incluye cerca de 25 exposiciones y alrededor de 70 actividades paralelas, ha consolidado la capital mexicana como un punto de encuentro cultural de alcance internacional.

El evento, que se desarrolla entre el 3 y el 8 de febrero, reúne plataformas emblemáticas como Zona Maco, Material y Salón ACME, entre otras, además de una diversidad de actividades en museos, espacios públicos y galerías independientes. Estas ferias ofrecen una mirada amplia del arte contemporáneo, desde proyectos curatoriales de alto nivel hasta propuestas de artistas emergentes.

La expectativa

Autoridades de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México estiman que en esta edición la Semana del Arte atraerá alrededor de 378 mil visitantes y generará una derrama económica aproximada de 3 mil millones de pesos en sectores como hotelería, gastronomía, transporte y servicios vinculados al turismo cultural. La cifra representa un incremento respecto a la convocatoria del año anterior, que rondó los 300 mil asistentes, y se considera indicativa del impacto del evento para la economía local.

La feria Zona Maco es una de las piezas centrales del programa y reúne a más de 220 expositores con obras contemporáneas, diseño, fotografía y anticuarios, además de contar con Puebla como estado invitado. Otras ferias como BADA, que opera bajo un modelo de arte directo del creador en Campo Marte, y Material, ubicada en Maravilla Studios con una selección de expositores de diversas latitudes, complementan la oferta principal. Salón ACME se distingue por su enfoque en artistas emergentes, con 82 seleccionados entre un amplio número de postulantes.

La expansión de la agenda de la Semana del Arte también se refleja en actividades previas y paralelas, como intervenciones coreográficas, exhibiciones en museos y charlas especializadas que buscan establecer diálogo entre creadores, curadores y público. Estos espacios amplían la experiencia cultural y refuerzan la presencia de la ciudad en el circuito artístico global, posicionándola no solo como un mercado de compraventa, sino también como un escenario de pensamiento crítico y exploración creativa.

Además de su impacto cultural, el evento representa un motor de dinamización económica que, según proyecciones oficiales, contribuirá a la recuperación y el fortalecimiento de varios sectores productivos de la capital durante los primeros meses del año