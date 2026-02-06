Sarampión en México: ¿Se puede cancelar el Mundial 2026 por aumento de contagios?

México enfrenta un repunte significativo de sarampión, enfermedad viral altamente contagiosa que ha registrado miles de casos confirmados desde 2025 y ha puesto en alerta a las autoridades de salud del país. Según los datos más recientes de la Secretaría de Salud y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la transmisión sostenida del virus ha llevado a que autoridades sanitarias trabajen intensamente en medidas de control y vacunación.

A pesar del aumento de contagios, funcionarios de salud han sido enfáticos: el brote no representa un riesgo directo para cancelar o suspender la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. La Secretaría de Salud federal ha implementado un plan de acción que incluye campañas masivas de vacunación, vigilancia epidemiológica y coordinación con organismos internacionales, con el objetivo de contener la enfermedad antes y durante el torneo.

¿Qué están haciendo las autoridades de salud para controlar el brote de sarampión?

En conferencia de prensa, el secretario de Salud, David Kershenobich, descartó que la situación sanitaria comprometa la realización del evento deportivo. Explicó que México ha reforzado su sistema de respuesta ante el sarampión y que trabaja en conjunto con países vecinos para monitorear los casos y aplicar medidas preventivas. Asimismo, recomendó a viajeros y residentes estar vacunados contra el sarampión antes de asistir a partidos como parte de la protección personal.

Las autoridades han intensificado la vacunación con la vacuna triple viral (SRP) en núcleos urbanos y zonas rurales, además de establecer módulos de inmunización en aeropuertos, escuelas y centrales de transporte. La OMS y la OPS han insistido en que la vacunación oportuna es la herramienta más eficaz para frenar la transmisión del virus, y que una cobertura superior al 95 % es crucial para evitar la propagación durante eventos de alta movilidad humana como el Mundial.

Recomendaciones para viajeros y asistentes al Mundial en México

A diferencia de lo que circula en algunos rumores, expertos y autoridades del sector salud coinciden en que no existe fundamento técnico para cancelar el Mundial 2026 por el brote de sarampión. Las condiciones actuales, junto con planes de vigilancia epidemiológica y estrategias de vacunación, sitúan al país en una posición de control y mitigación, no de emergencia sanitaria que amerite la suspensión de partidos o cierre de instalaciones.

Las estrategias de salud pública sugieren que los visitantes y residentes verifiquen su esquema completo de vacunación contra el sarampión antes de viajar, ya que una alta cobertura reduce significativamente el riesgo de contagio. Aunque la situación sanitaria requiere atención, las medidas vigentes y el trabajo conjunto de autoridades mexicanas e internacionales hacen que la realización del Mundial 2026 siga firme, sin cancelaciones ni modificaciones por razones de salud pública.