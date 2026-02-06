El Agente Secreto: la nominada al Oscar que enfrenta su trama en la vida real

En la cúspide del desenfreno de la temporada de premios, una película brasileña ha logrado lo extraordinario, trascender la pantalla para convertirse en un espejo político incómodo y un fenómeno de taquilla y crítica.

“El Agente Secreto”, el nuevo thriller del aclamado director Kleber Mendonça Filho, protagonizado por Wagner Moura, no solo aspira al Óscar a Mejor Película Internacional con la fuerza para conseguir una victoria consecutiva sin precedentes para Brasil, sino que ha reabierto heridas nacionales al conectar la dictadura del pasado con las tensiones políticas del presente.

Una Historia del ´77 que Resuena en el ´26

Ambientada en Recife en 1977, durante los años más opresivos de la dictadura militar brasileña, la cinta sigue a Armando (Wagner Moura), un académico viudo que, bajo una identidad falsa, planea una huida desesperada del país con su hijo, mientras es acosado por sicarios a sueldo de un poderoso empresario. Sin embargo, Mendonça Filho construyó un relato deliberadamente austero. No hay escenas de tortura explícita ni militares en las calles. En su lugar, opta por una reconstrucción de la mentalidad del miedo, la paranoia y la persecución sutil, logrando que el suspenso palpitante dialogue directamente con experiencias contemporáneas.

Esta conexión no es teórica, ya que tanto Moura como Mendonça Filho han sido blancos de intensas campañas de desprestigio y amenazas por sus posturas críticas abiertas. Moura reveló que tras un artículo de opinión que publicó, “recibí amenazas de muerte. Fue muy duro”.

El Manifiesto Artístico de Mendonça Filho

Para Mendonça Filho, el cine es inherentemente político y personal. “No creo que puedas ser un artista serio y pasar por la vida sin exponer tus puntos de vista”, sostiene. Su preocupación, sin embargo, va más allá del contenido: es una defensa del cine como arte frente a la industria.

“Estoy feliz porque espero que la película pueda mostrar a los jóvenes que podemos hacer películas muy personales, sin la preocupación de satisfacer a la máquina industrial”, declara. Esta postura es un rechazo frontal a lo que él ve como una generación obsesionada con los algoritmos y la atención del “cliente”, una batalla por la esencia narrativa del cine brasileño.

El Asedio Real: amenazas, sabotaje y la sombra de Bolsonaro

La película y su recepción están intrínsecamente ligadas al clima político reciente en Brasil. Los cineastas describen un ambiente hostil donde el discurso crítico es penalizado. Mendonça Filho calificó el bloqueo del estreno de Marighella, el debut como director de Moura, como un “sabotaje cínico y extraoficial”.

Además, ambos han enfrentado narrativas públicas que los acusan de malversar fondos públicos para filmar la cinta una táctica que buscan deslegitimar el trabajo artístico financiado constitucionalmente. “No quiero decir ‘el precio que pagamos’, pero no fue fácil hablar abiertamente”, confiesa Moura sobre su oposición pública a la administración de Jair Bolsonaro.

La Oportunidad Histórica de Brasil

Con cuatro nominaciones al Óscar: Mejor Película, Mejor Actor (Wagner Moura), Mejor Película Internacional y Mejor Casting; El Agente Secreto está en posición de hacer historia. Brasil ganó su primer Óscar internacional el año pasado con" I’m Still Here". Una victoria este año convertiría a Brasil en el primer país no europeo y en el primero en casi cuatro décadas (desde Dinamarca en 1987/88) en ganar el premio a Mejor Película Internacional de forma consecutiva.

La película ya acumula galardones destacados: Mejor Actor y Mejor Director en el Festival de Cine de Cannes 2025, Globo de Oro a Mejor Película en Lengua No Inglesa, y premios de las principales asociaciones de críticos de Nueva York, Los Ángeles y a nivel nacional. Aunque en las predicciones compite codo a codo con el drama noruego Sentimental Value, el momentum y la potente relevancia política de El Agente Secreto la convierten en un contendiente formidable.

Más que un Thriller: Un Espejo para una Nación Dividida

El Agente Secreto es en esencia una película sobre la persistencia del miedo y los mecanismos del poder. Al elegir retratar la dictadura no a través de su violencia más visible, sino a través de la angustia psicológica y la persecución silenciosa, Filho construye un puente inquietante hacia el presente.

Al navegar entre el pasado histórico y las batallas culturales del presente, no solo aspira a llevarse la estatuilla dorada, sino a recordar que a veces, el cine más urgente es aquel que nos obliga a mirar en nuestro propio reflejo, por incómodo que sea.

La cinta tiene una fecha de estreno esperado para el 26 de febrero en cines de nuestro país.

