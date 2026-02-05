Arrestan a activista de Minnesota por amenazar con matar y acosar a agentes de ICE

Un activista de 37 años identificado como Kyle Wagner fue arrestado el jueves 5 de febrero de 2026 en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, tras ser acusado por el gobierno federal de amenazar con agredir y matar a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como de acoso por internet, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Según la fiscalía, Wagner utilizó sus cuentas de Facebook e Instagram durante enero pasado para difundir mensajes y videos en los que no solo insultaba a los agentes federales de inmigración, a quienes llamó “Gestapo” y “asesinos”, sino que los incitaba a ser atacados físicamente y a enfrentar a la autoridad con violencia.

Las autoridades federales lo acusan de “cyberstalking” (acoso cibernético) y de realizar comunicaciones amenazantes, cargos que bajo la ley estadounidense pueden implicar sanciones severas. La denuncia detalla que en al menos un video ahora eliminado, Wagner decía explícitamente que “ya había luchado por esta ciudad” y que “estaban listos para ir tras el ICE”, en referencia a los agentes.

El caso fue presentado en Detroit, Michigan, donde la denuncia fue sellada y posteriormente revelada al público. En los registros no se identifica a un abogado que represente a Wagner ni se ha dado información oficial de su defensa legal hasta el momento.

Imágenes difundidas durante su arresto muestran a Wagner siendo llevado por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), una división del Departamento de Seguridad Nacional, mientras vestía una sudadera con la frase “I’M ANTIFA!”, lo que indica que el detenido se identifica con ese movimiento.

En un comunicado al anunciar la detención, la fiscal general Pamela Bondi aseguró que las acciones atribuidas a Wagner representan una amenaza para la seguridad y que las autoridades federales no permitirán que estas conductas queden sin respuesta.

La causa de Wagner se inscribe en un contexto más amplio de tensiones en Minnesota en torno a las operaciones de ICE en la región, donde protestas y enfrentamientos entre activistas y federales han escalado en las últimas semanas.

Wagner debe comparecer ante una corte federal en los próximos días, donde se debatirá si procede o no una acusación formal que podría llevar el caso a juicio.

