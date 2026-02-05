Diego Navarro: ¿Por qué detuvieron al presidente municipal por Morena en Tequila, Jalisco?

El presidente municipal de Tequila, Diego Navarro, fue detenido por autoridades federales en una operación realizada en Jalisco, de acuerdo con información confirmada por el titular de la Secretaría de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

La detención ocurrió la noche del 4 de febrero del 2026, como parte de una investigación en curso por delitos de alto impacto. El funcionario municipal es militante del partido Morena.

En seguimiento a la Operación Enjambre, donde fueron detenidos tres presidentes municipales del Estado de México, y derivado de varias denuncias ciudadanas, en un operativo coordinado @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico y CNI fue detenido en Jalisco, Diego “N”,… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 5, 2026

¿De qué delitos se acusa a Diego Navarro y por qué fue detenido?

Según la información oficial difundida por García Harfuch en X, la captura de Diego Navarro se realizó tras labores de inteligencia y seguimiento, y responde a acusaciones por presuntos vínculos con actividades delictivas, así como delitos relacionados con delincuencia organizada y uso indebido de funciones públicas.

Las autoridades señalaron que la investigación no se inició por su cargo político, sino por indicios recabados durante meses, los cuales fueron presentados ante un juez para obtener la orden de aprehensión.

El gobierno federal subrayó que no habrá impunidad, independientemente del partido político al que pertenezca el funcionario, y que el caso será llevado ante las instancias judiciales correspondientes para definir su situación legal.

Diego Navarro, alcalde de Tequila

Diego Navarro es un político local originario de Jalisco, conocido por su trayectoria en el ámbito municipal. Antes de asumir la presidencia municipal de Tequila, ocupó cargos en la administración pública local y participó activamente en proyectos comunitarios enfocados en desarrollo regional y turismo, uno de los principales motores económicos del municipio.

Llegó a la alcaldía bajo las siglas de Morena, partido con el que impulsó un discurso de combate a la corrupción y cercanía con la ciudadanía. Durante su gestión, promovió obras de infraestructura y programas sociales, aunque también enfrentó señalamientos y críticas de la oposición.

Tras su detención, Diego Navarro fue puesto a disposición de la autoridad judicial federal, que determinará en los próximos días si es vinculado a proceso y bajo qué medidas cautelares enfrentará el caso.