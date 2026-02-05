EE. UU. intensifica el combate al lavado del narco con criptomonedas en México

Estados Unidos ha ampliado su estrategia contra el narcotráfico con un giro claro hacia el terreno financiero: el rastreo y desmantelamiento de esquemas de lavado de dinero que utilizan criptomonedas para mover ganancias ilícitas vinculadas a cárteles mexicanos. El enfoque, de acuerdo con un reporte de El País, ya no se limita al decomiso de droga o a la captura de operadores logísticos, sino que prioriza seguir la ruta del dinero y a quienes facilitan su circulación digital.

La atención del Departamento de Justicia (DOJ) estadounidense se ha desplazado hacia intermediarios financieros que operan entre ambos países. Estas redes recogen efectivo en ciudades de Estados Unidos, lo convierten en activos digitales y lo transfieren mediante plataformas de criptomonedas, un mecanismo que complica la trazabilidad tradicional del dinero. Las autoridades buscan identificar tanto a los operadores técnicos como a las estructuras que permiten transformar las ganancias del narcotráfico en recursos aparentemente legales. El uso de criptoactivos es descrito como una vía para “contrabandear” valor de forma menos visible que los métodos bancarios convencionales.

El movimiento forma parte de una cooperación bilateral más amplia en materia de seguridad. Según el mismo reporte, México ha extraditado a decenas de personas requeridas por la justicia estadounidense, entre ellas presuntos implicados en esquemas de lavado de dinero. Para Washington, el objetivo estratégico es debilitar la capacidad operativa de los cárteles mediante la asfixia de sus finanzas, bajo la premisa de que sin flujo constante de recursos se reduce su margen de maniobra para sostener redes de producción, tráfico y corrupción. En ese marco, se han reforzado unidades especializadas que combinan investigación sobre narcóticos con análisis financiero y tecnológico.

El énfasis en criptomonedas refleja un ajuste frente a la evolución de las economías criminales, que adoptan herramientas digitales con la misma rapidez que el sistema financiero formal. La estrategia estadounidense apunta a cerrar esos espacios, colocando en el centro no solo a los líderes visibles de las organizaciones, sino a la infraestructura financiera que sostiene el negocio ilícito.

