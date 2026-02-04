En dos semanas inicia proceso para renovar al titular de la Auditoría Superior de la Federación: Ricardo Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de la Diputados, Ricardo Monreal, anunció que en dos semanas se lanzará la convocatoria para el proceso de selección de aspirantes a dirigir la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dado que el actual auditor David Colmenares Páramo, concluye su periodo de 8 años en marzo próximo.

TE PUEDE INTERESAR: Morena ajusta liderazgos en el Senado: Ricardo Monreal y Dolores Padierna dividen opiniones sobre Adán Augusto López

¿Cuándo se emitirá la convocatoria para la ASF?

El también líder parlamentario de Morena dijo tener un buen concepto de Colmenares Páramo quien ha sido un buen auditor, pues tiene experiencia y capacidad para ese importante cargo de fiscalizar el gasto público.

Ricardo Monreal rechazó las versiones de que hay dados cargados en favor del actual auditor, aunque admitió que es su amigo, aseguró que no busca beneficiar a nadie y que el proceso para auscultar a la persona con el perfil idóneo será absolutamente legal y transparente.

“Tengo reconocimiento con David Colmenares, que me parece que ha sido un buen auditor. Es una gente con experiencia y con capacidad. Pero yo no estoy promoviendo su ratificación. La convocatoria se va a lanzar hacia el 17-18 de febrero y no sabemos ni quién se inscriba, pero no tengo favoritos, no tengo preferidos y no tengo de ninguna manera dados cargados. Soy enemigo de los juegos de azar”. — Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política

¿Qué contempla la reforma anticorrupción sobre la ASF?

Por lo pronto, la reforma anticorrupción busca una ASF fuerte, independiente y transparente, con participación ciudadana real, para que cada peso de las y los mexicanos sea vigilado.

Además, incluye que el auditor no podrá ser reelecto, combate el nepotismo y pretende una fiscalización más rápida.

Por otra parte, Ricardo Monreal fue cuestionado también sobre el proceso para reponer a los tres consejeros del INE que terminan su encargo en abril, el zacatecano dijo que también habrá una convocatoria para elegir a los nuevos consejeros, probablemente en marzo, aunque están en espera de la reforma electoral porque en ella se contempla si siguen siendo once o nueve integrantes del Consejo General de dicho instituto.

“Los consejeros electorales, depende mucho de la reforma electoral, que es la que estamos esperando, porque recuerden que hay tres hipótesis: Una, que se mantengan 11, otra que se reduzca a 9 y otra incluso de 7. Si se reduce a 9 ya nada más elige a 1, porque terminan 3. Si se elige a 7, se tiene que eliminar a 1. ¿A quién eliminas? Y si quedan 11, sí tienes que elegir a los 3. Tiene que abrirse una convocatoria para eso”. — Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política

Ricardo Monreal reiteró que la reforma electoral será enviada muy probablemente a la Cámara de Diputados la próxima semana.

#EnVivo Converso con medios de comunicación de la Cámara de @Mx_Diputados. https://t.co/F8MufaY1nN — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) February 4, 2026

Síguenos en Google News y encuentra más información