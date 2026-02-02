Morena y el silencio sobre Tabasco: los cuestionamientos tras la renuncia de Adán Augusto

El analista Mario Campos calificó como lamentable la falta de claridad institucional en torno a la renuncia Adán Augusto López Hernández de la coordinación política de Morena.

La explicación oficial de que el exsecretario se dedicará exclusivamente al trabajo territorial de cara a las elecciones de 2027 no resulta satisfactoria para nadie, puntualizó, especialmente tratándose de una figura que ha tenido un protagonismo central durante los últimos siete años del movimiento de la Cuarta Transformación.

¿Por qué Morena no ha aclarado los motivos de la renuncia?

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Mario Campos destacó que Morena debería exigir una rendición de cuentas sobre los cuestionamientos que han perseguido a López Hernández durante el último año.

El analista señaló los nombramientos controvertidos realizados durante su gestión como gobernador de Tabasco, específicamente el de su secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, quien es señalado como el líder de la organización criminal “La Barredora”, un tema ante el cual Morena ha guardado silencio a pesar de sus constantes críticas a figuras de administraciones pasadas.

Foto: redes sociales

¿Qué lecturas políticas deja la salida del excoordinador?

El analista expuso que existen diversas interpretaciones de la salida de Adán Augusto en el ambiente político: desde una supuesta presión de Washington por considerar a López Hernández una figura “débil”, hasta un “manotazo” de la presidenta para deshacerse de un perfil incómodo, o incluso una decisión tomada desde las sombras por el ex presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, enfatizó que lo único concreto es que el político tabasqueño mantiene su escaño en el Senado sin que exista claridad sobre el origen de los recursos con los que operará en el territorio.

