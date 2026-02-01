;

Luna de Nieve: Qué signos del zodiaco iniciarán febrero 2026 con fortuna según el horóscopo de Nana Calistar

¿Tu signo está en la lista? La Luna de Nieve activa dinero y estabilidad para tres signos clave.

Virgo, Leo y Capricornio inician febrero con fortuna gracias a la Luna de Nieve. Getty Images

Francisco Miranda

La Luna de Nieve, fenómeno que marca el punto más intenso del invierno, llega cargada de energía de cierre y renovación. Según Nana Calistar, este evento lunar impulsa la claridad emocional, el orden interno y la materialización de metas. En febrero de 2024, Virgo, Leo y Capricornio destacan por recibir impulsos de fortuna, enfoque y crecimiento.

Luna de Nieve 2024: los signos que atraen fortuna y estabilidad este febrero

Virgo

La Luna de Nieve ordena ideas y finanzas. Es un momento ideal para saldar pendientes y planear inversiones pequeñas.

Numerología: 4 (disciplina y estructura).Color de la suerte: Verde oliva, para atraer estabilidad y salud.

Leo

Este evento lunar ilumina decisiones clave. Leo recupera liderazgo y magnetismo, ideal para acuerdos laborales y reconocimiento.

Numerología: 1 (inicios y poder personal).Color de la suerte: Dorado, para activar éxito y confianza.

Capricornio

La energía lunar refuerza la constancia. Hay avances sólidos en proyectos de largo plazo y oportunidades económicas.

Numerología: 8 (abundancia y resultados).Color de la suerte: Negro con toques plata, para protección y enfoque.

La Luna de Nieve impulsa a estos tres signos a iniciar febrero con pasos firmes. Aprovechar la numerología y el color correcto puede potenciar la fortuna y la claridad en decisiones clave.

