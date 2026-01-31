Premios Grammy 2026: Horario y cómo ver la ceremonia desde México y el mundo

Los Premios Grammy 2026, oficialmente la 68.ª edición de los Grammy Awards, se celebrarán el domingo 1 de febrero de 2026 desde el Crypto.com Arena en Los Ángeles, California. Este evento anual reconoce los mejores trabajos musicales publicados dentro del periodo de elegibilidad definido por la Academia de Grabación.

La ceremonia principal une a la industria musical con presentaciones, premios y homenajes en más de 95 categorías, incluyendo nuevos reconocimientos como Mejor Portada de Álbum y Mejor Álbum Country Tradicional. Entre los artistas con mayor número de nominaciones figuran Kendrick Lamar, Lady Gaga, Jack Antonoff y Bad Bunny.

PUEDE INTERESARTE: Kendrick Lamar arrasa en los Grammy 2026: 9 nominaciones tan solo seguido por Lady Gaga, Jack Antonoff y Sabrina Carpenter y nos demuestra la talla de artista que es

Horario de transmisión

La gala principal de los Grammy se transmitirá en vivo el 1 de febrero de 2026. En Estados Unidos la emisión por televisión lineal a través de CBS inicia a las 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT.

Para públicos en México y otros países de Latinoamérica, la transmisión de la ceremonia suele comenzar alrededor de las 7:00 p.m. (hora del centro de México).

Antes de la gala principal se realiza la llamada Premiere Ceremony, un segmento en el que se entregan muchos de los premios técnicos y de géneros específicos, que se transmite por internet horas antes de la ceremonia estelar.

Dónde ver los Grammy 2026

Televisión abierta y de paga:

En Estados Unidos , la transmisión en vivo corre por CBS.

, la transmisión en vivo corre por CBS.

En México y Latinoamérica, la señal suele estar disponible por canales de paga como TNT y servicios de streaming asociados a la señal internacional.

Streaming:

El evento será transmitido en vivo y con acceso bajo demanda a través de Paramount+ en mercados donde esté disponible el servicio con el plan que incluya streaming en vivo.



Antes de la ceremonia principal, la alfombra roja y cobertura previa pueden verse de forma gratuita en plataformas como live.grammy.com y las cuentas oficiales de los Grammy en redes sociales.

Cobertura previa y extras

Además de la ceremonia estelar, está prevista la cobertura de la alfombra roja, entrevistas con artistas y contenido detrás de escena desde horas antes del inicio del programa principal. Estas secciones suelen transmitirse por internet y redes oficiales de la Academia de Grabación.

SEGURO QUIERES VER: Oscars 2026: fecha, hora y dónde ver la ceremonia de los Premios de la Academia en México