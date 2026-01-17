;

Hermanas de 16 y 10 años engañadas en Roblox son localizadas en la CDMX tras huir de su casa

Riesgos de videojuegos: hallan a menores desaparecidas tras huir de casa.

Dos hermanas, de 16 y 10 años, fueron reportadas como desaparecidas el pasado 9 de enero en Nezahualcóyotl, Estado de México, después de que sus familiares perdieran contacto con ellas. De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), las menores fueron localizadas vivas en la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO), en la Ciudad de México, mientras esperaban abordar un autobús foráneo.

Familiares y autoridades señalaron que las menores podrían haber sido contactadas por un adulto a través del videojuego Roblox, plataforma que utilizaban habitualmente junto con otros juegos como Free Fire. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado detalles sobre quién habría motivado la huida ni si hubo intención delictiva directa, aunque la investigación sigue abierta.

Cámaras de seguridad captaron a las hermanas saliendo de su domicilio con mochilas que contenían ropa y dinero, rumbo a transporte público, lo que generó alarma inmediata y la activación de protocolos de búsqueda por parte de la FGJEM. Tras ser localizadas, quedaron bajo el resguardo de sus padres y las autoridades correspondientes.

