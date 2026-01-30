José Alberto Abud desmiente su regreso a la UAC y denuncia un montaje del Gobierno de Campeche

Abud Flores detalló que su salida y posterior proceso legal son el resultado de una fabricación de pruebas motivada por intereses políticos.

Tras los rumores de una supuesta orden judicial para restituirlo en la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), el ex rector José Alberto Abud Flores rompió el silencio.

José Alberto desmintió categóricamente las versiones que aseguran que un juez le otorgó una suspensión para regresar a la titularidad de la institución.

El académico calificó estos rumores como “totalmente falsos”, aclarando que ni él ni su defensa han promovido recurso alguno para invalidar el nombramiento de la actual administración universitaria.

¿Por qué niega haber promovido un recurso legal?

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Abud Flores detalló que su salida y posterior proceso legal son el resultado de una fabricación de pruebas motivada por intereses políticos.

Aseguró que su detención, ocurrida el pasado 12 de enero, fue un montaje orquestado donde le “sembraron” sustancias ilícitas en su vehículo personal, y las irregularidades en el reporte policial son evidentes, ya que el oficial encargado de la detención incurrió en múltiples contradicciones al señalar lugares distintos sobre el hallazgo de la supuesta droga: primero la guantera, luego debajo del asiento y finalmente los portavasos.

¿Cuál fue el origen del conflicto con el gobierno estatal?

El origen de esta confrontación, explicó Abud Flores, se encuentra en las presiones que recibió desde el inicio de su gestión por parte del gobierno encabezado por Layda Sansores.

El gobierno estatal le exigió realizar una “limpieza” profunda en la plantilla de la universidad con el objetivo de despedir a personal académico y administrativo para entregar esos espacios a amigos, familiares y aliados políticos del grupo en el poder.

La negativa a permitir que la Universidad Autónoma de Campeche se convirtiera en una especie de agencia de empleos para el gobierno desató un acoso que se prolongó por casi cuatro años.

Abud Flores sostuvo que durante su tiempo al frente de la UAC su prioridad fue mantener la autonomía y la integridad de la casa de estudios, pese a los intentos de politización.

