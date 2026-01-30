Jalisco rechaza cambio de identidad en menores; acusan a Pablo Lemus y al Congreso de desacato

Jaime López Vela aclaró que no existe el cambio de sexo, pues los seres humanos no son un coche al que se le cambian las partes una por otra / Vladimir Vladimirov

México.-El diputado federal Jaime López Vela, presidente de la Comisión de Diversidad en la Cámara de Diputados, denunció que el Congreso de Jalisco incurre en desobediencia civil tras rechazar la armonización de la Ley del Registro Civil.

El presidente de la Comisión de Diversidad de la Cámara de Diputados, Jaime López Vela, cuestionó que el Congreso de Jalisco rechazara nuevamente armonizar su Ley del Registro Civil para permitir el cambio de identidad de género a menores.

Dijo que se incurre en desobediencia a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinó inconstitucional la restricción de edad para realizar este proceso.

¿Por qué se habla de desacato a la Suprema Corte?

Dijo que el pasado 28 de enero el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y los diputados del Congreso estatal de esa entidad desatendieron una vez más una resolución de la Corte, que declara la invalidez del artículo 23, fracción octava, en su porción normativa de persona mayor de edad, de la Ley del Registro Civil de Jalisco, reformada mediante el decreto.

El diputado federal de Morena advirtió que, a partir de esta acción de inconstitucionalidad, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, el Congreso de Jalisco debía legislar para reconocer los derechos de las infancias trans, lo que representa un acto discriminatorio de las diputadas y diputados que votaron en contra y también del propio gobernador Pablo Lemus.

¿Qué implica el reconocimiento de los derechos de las infancias trans?

López Vela aclaró que no existe el cambio de sexo, pues los seres humanos no son un coche al que se le cambian las partes una por otra, lo que se exige es el respeto a los derechos que reclaman las poblaciones de la diversidad sexual, es decir, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales.

El presidente de la Comisión de Diversidad de la Cámara de Diputados resaltó que esta reforma constituía el reconocimiento de las infancias trans y no pretendía obligar a nadie absolutamente a nada, ni a cambiar de sexo, ni tampoco promueve la mutilación o permitir que esto suceda en cuerpos de las infancias trans.

