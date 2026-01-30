Horóscopo de Nana Calistar: Qué signos del zodiaco vivirán un sábado 31 enero lleno de fortuna durante la Luna de Nieve

La Luna de Nieve marca un punto energético clave en el calendario astral y, de acuerdo con la numerología de Nana Calistar, este sábado 31 de enero traerá movimientos positivos, cierre de ciclos y oportunidades inesperadas para tres signos en particular: Escorpio, Piscis y Tauro. La vibración de esta luna potencia la intuición, el dinero y las decisiones importantes.

La numerología del día se rige por la energía del número 8, asociado con poder, abundancia y resultados concretos. Bajo esta influencia, los signos alineados con el elemento agua y tierra serán los más beneficiados.

Escorpio: dinero, intuición y decisiones acertadas

Para Escorpio, la Luna de Nieve activa la numerología del renacimiento y la prosperidad. Este signo entra en una etapa donde pagos atrasados, propuestas laborales o golpes de suerte comienzan a manifestarse. Nana Calistar advierte que Escorpio debe confiar en su intuición: una decisión tomada este sábado puede traer estabilidad económica en las próximas semanas. También es un día ideal para cerrar acuerdos y soltar relaciones que ya no suman.

Piscis: abundancia emocional y señales claras del destino

Piscis vibra con el número 11, considerado un número maestro. Durante esta Luna de Nieve, mensajes, sueños y coincidencias serán claves. Nana Calistar señala que Piscis recibirá señales claras sobre un camino que debe seguir, especialmente en temas de amor y dinero. Es un día favorable para pedir, decretar y visualizar: la fortuna llega cuando Piscis deja de dudar.

Tauro: estabilidad, suerte y recompensas merecidas

Tauro es uno de los signos más favorecidos por esta Luna de Nieve. La numerología del día impulsa recompensas por esfuerzos pasados. Nana Calistar indica que Tauro puede recibir una noticia positiva relacionada con trabajo, pagos o patrimonio. La clave será no resistirse al cambio: aceptar una nueva oportunidad abrirá puertas que parecían cerradas.