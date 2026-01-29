Suicidio, diputados proponen ley para fortalecer la prevención y atención

Propone MC modificar la Ley de Salud en pro de la atención y prevención del suicidio, debido a los elevados índices en México.

El diputado federal Eduardo Gaona presentó una iniciativa para modificar la Ley General de Salud en materia de prevención y atención al suicidio

Con esta iniciativa, el legislador del partido Movimiento Ciudadano promueve crear la Comisión de Prevención y Atención al Suicidio, la cual estará encargada de crear un plan nacional para su prevención en el ámbito escolar, buscando capacitar al personal docente y administrativo para detectar y atender este tipo de casos.

¿Qué propone la iniciativa para prevenir el suicidio?

Dicha Comisión realizará campañas de prevención con programas específicos en cada región del país.

Eduardo Gaona explicó que de acuerdo con datos del INEGI existe un aumento progresivo en la incidencia de suicidios, lo que afecta a personas de todas las edades y contextos sociales.

¿Por qué es necesaria una reforma en la Ley General de Salud?

Por ello, esta propuesta busca establecer un marco legal claro, homogéneo y específico, que fortalezca las competencias de las autoridades sanitarias, educativas y sociales, y promueva la colaboración entre los sectores involucrados con el fin de garantizar la protección efectiva de la salud mental y la vida de todas las personas.

Resaltó que cada año a nivel global, alrededor de 720 mil personas fallecen por suicidio, según la Organización Mundial de la Salud, mientras que en México el problema está aumentando, de acuerdo con cifras oficiales.

¿Cuál es el papel del Estado en la atención al riesgo suicida?

El diputado Eduardo Gaona recordó que el Estado mexicano debe garantizar el derecho a la salud mental y la protección de la vida mediante acciones preventivas y tratamientos para personas con riesgo suicida, dentro de un marco de respeto a los derechos humanos.

