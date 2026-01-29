Jude Owens: ¿Quién es el niño prodigio del billar que ganó Récords Guinness a los 2 años de edad?

El mundo del deporte y los récords quedó sorprendido con la historia de Jude Owens, un niño prodigio del billar y el snooker que, con apenas dos años, logró dos títulos oficiales de Guinness World Records.

Guinness confirmó que el menor, originario del norte de Inglaterra, estableció dos nuevas marcas históricas durante pruebas realizadas en Manchester en 2025. Con dos años y 302 días, Jude se convirtió en el hombre más joven del mundo en ejecutar un tiro de banco en el billar y también en el más joven en realizar un doble bote en el snooker, disciplinas que normalmente requieren años de técnica y precisión.

Jude Owens was just two years old when he hit this lovely snooker trickshot! pic.twitter.com/lzvR9cKIoz — Guinness World Records (@GWR) January 27, 2026

Jude Owens, el niño prodigio del billar rompe récords

De acuerdo con un comunicado oficial, el padre del menor, Luke Owens, explicó que su hijo mostró un talento natural desde muy temprana edad. Señaló que Jude comenzó a interactuar con mesas de billar cuando apenas tenía dos años y que su coordinación y lectura del juego llamaron la atención de inmediato.

Luke Owens añadió que al compartir videos de las habilidades de su hijo en redes sociales, diversos medios de comunicación se pusieron en contacto con la familia, lo que aceleró el interés público y el proceso de evaluación por parte de Guinness.

Snooker prodigy surely due his big break after smashing two records before third birthdayhttps://t.co/BLl3HF5v1e — Guinness World Records (@GWR) January 27, 2026

El editor en jefe de Guinness World Records, Craig Glenday, calificó el logro como “increíblemente especial”. En el mismo comunicado subrayó que romper récords es una posibilidad abierta para cualquier persona, sin importar la edad, y destacó el carácter excepcional del caso de Jude Owens.

Con apenas dos años, Jude ya ha escrito su nombre en la historia del billar y el snooker mundial, consolidándose como uno de los talentos infantiles más sorprendentes de los últimos años.