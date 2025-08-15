Turismo en México crece 13% en 2024 y alcanza 43 millones de visitantes: Josefina Rodríguez

El turismo en México alcanzó 43 millones de visitantes en 2024, un incremento del 13% respecto al año anterior, y una derrama económica superior a 18 mil millones de dólares, lo que representa un aumento del 6%, y el año entrante será histórico, compartió la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin.

La secretaria de Turismo de México detalló que el número de turistas extranjeros que llegaron por vía aérea creció 3%, destacando el mercado canadiense con un 11.8%, el estadounidense con 2.4% y el chino con un aumento bimestral del 15%. Este último fue señalado como un gran nicho de oportunidad, ya que de los 100 millones de turistas chinos que viajan por el mundo, solo 180 mil chinos visitan México.

Y resaltó que la tendencia en viajes cambió desde la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que México recibió, en el primer semestre de 2025, la visita de 5 mil 695 mujeres.

Proyección internacional y eventos clave

Como parte de la estrategia de expansión, en septiembre se realizará una misión turística a China para promover destinos como el Tren Maya y las principales cadenas hoteleras. Además, se prevé un impulso significativo gracias al Mundial de futbol y a una tendencia positiva desde el inicio de la actual administración.

En Cancún, las autoridades han implementado nuevas estrategias para mejorar la experiencia del visitante, abordando problemas como el sargazo. Aunque la percepción internacional es que afecta a todas las playas, se aclaró que no es así, y que la Semar y el gobierno estatal trabajan de forma intensa para mantenerlas limpias, con el apoyo incluso de turistas voluntarios.

