Dictan 20 meses de prisión a la ex primera dama de Corea del Sur por caso de corrupción

Un tribunal de Seúl sentenció a la ex primera dama de Corea del Sur a 20 meses de prisión tras acreditarse que aceptó bolsos de lujo de marcas como Chanel.

Este miércoles, un tribunal declaró culpable de aceptar sobornos a la ex primera dama de Corea del Sur, Kim Keon-hee, y la sentenció a pasar 20 meses tras las rejas, mientras su esposo, el expresidente Yoon Suk-yeol, también permanece bajo custodia tras aquel intento fallido de declarar la ley marcial en 2024 que sacudió al país.

A Kim Keon-hee, nacida como Kim Myeong-sin, se le acusó de enriquecerse con más de 800 millones de wones y de aceptar regalos que superan los 56 mil dólares, entre los que están un collar de diamantes y bolsos de diseñador. Todo esto habría sido parte de un esquema de corrupción y favores vinculado a la Iglesia de la Unificación, un escándalo que finalmente la llevará a prisión por casi dos años.

Todo comenzó a finales de 2023, cuando salieron a la luz unas imágenes que la exhibían recibiendo un bolso de lujo en una oficina de Seúl en septiembre de 2022. Según los periodistas de la BBC, Gavin Butler y Hyojung Kim, la grabación fue hecha por el pastor Choi Jae-young, quien utilizó una cámara oculta en su reloj.

Cabe mencionar que las leyes surcoreanas prohíben que los funcionarios o sus cónyuges reciban regalos de más de un millón de wones de un jalón, o tres millones en todo un año fiscal.

Fue precisamente cuando las autoridades empezaron a rascar en el historial de Yoon tras su crisis política que comenzaron a investigar a Kim. Según la BBC, esta es la primera vez que un expresidente y su pareja terminan encarcelados.

