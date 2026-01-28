Tren Interurbano El Insurgente: ¿Cuándo inicia operación el tramo Santa Fe-Observatorio?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el tramo del Tren Interurbano México-Toluca conocido como “El Insurgente” entre Santa Fe y Observatorio iniciará operaciones el lunes 2 de febrero de 2026, según dio a conocer en conferencia matutina y a través de cuentas oficiales del Gobierno de México.

El Tren Interurbano El Insurgente es una obra estratégica de movilidad que busca conectar el poniente de la Ciudad de México (CDMX) con el Estado de México, reduciendo los tiempos de traslado entre Toluca y la capital. La apertura del tramo Santa Fe-Observatorio representa la última fase antes de la operación total, que permitirá que la línea funcione de manera integrada y conecte con otros sistemas de transporte en la capital.

¡Este lunes abre sus puertas el @TrenInsurgente de Santa Fe a Observatorio! 🚅



En la #MañaneraDelPueblo, la Presidenta @Claudiashein informó que será el 2 de febrero la apertura al público del último tramo del Tren Interurbano México-Toluca 🚊 pic.twitter.com/IkMHqTusyv — Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (@TrenesMX) January 28, 2026

¿Qué estaciones operará el Tren Interurbano?

Una vez que el tramo Santa Fe-Observatorio entre en funcionamiento, el Tren Interurbano “El Insurgente” contará con siete estaciones operativas a lo largo de sus aproximadamente 58 kilómetros de doble vía electrificada:

Zinacantepec

Toluca Centro

Metepec

Lerma

Santa Fe

Vasco de Quiroga

Observatorio

La inauguración de esta última etapa amplía el servicio más allá de la estación de Santa Fe, que hasta ahora fungía como límite del servicio dentro de la Ciudad de México, y permite que los pasajeros puedan llegar directamente hasta Observatorio, uno de los principales nodos de conexión con otros medios de transporte en la capital.

El Director General @andreslajous realizó un recorrido de revisión con el equipo de la #ATTRAPI y empresas en el tramo Santa Fe–Vasco de Quiroga–Observatorio del @TrenInsurgente que próximamente abrirá sus puertas al público usuario 🚊 pic.twitter.com/hw6wIcWp9y — Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (@TrenesMX) January 23, 2026

Según el Gobierno federal, la finalización de las pruebas técnicas, de señalización y de operación en el tramo Santa Fe-Observatorio fue el último paso antes de abrir el servicio al público, garantizando así seguridad y calidad en el transporte.

La puesta en marcha de este tramo es una apuesta por mejorar la movilidad metropolitana, ofrecer alternativas al transporte carretero y reducir los tiempos de traslado a apenas 40 minutos entre Toluca y CDMX, frente a las hasta dos horas y media que puede llevar por carretera.