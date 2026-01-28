Se un pez dorado: Ted Lasso regresa a Richmond con las primeras imágenes de su cuarta temporada

Ted Lasso volverá a la cancha este verano, cuando la exitosa comedia de Apple TV+ regrese con una cuarta temporada ahora centrada en la división femeninil. Jason Sudeikis retoma su papel como el eternamente optimista entrenador norteamericano, acompañado por figuras clave del elenco original como Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt y Jeremy Swift.

A ellos se suman nuevos rostros: Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsey, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern y Grant Feely, quien asumirá el papel de Henry, el hijo de Ted. La historia marca un nuevo rumbo sin abandonar la esencia emocional que convirtió a la serie en un fenómeno global.

¿Qué le espera al entrenador Lasso?

Según la sinopsis oficial, Ted regresa a Richmond para enfrentar el mayor desafío de su carrera, al hacerse cargo de un equipo femenino de fútbol de segunda división. A lo largo de la temporada, el entrenador y sus jugadoras aprenderán a lanzarse sin miedo, a asumir riesgos impensados y a crecer desde la incertidumbre, un concepto que resume el espíritu de la nueva etapa.

Esta premisa conecta directamente con el final de la tercera temporada, que no cerró del todo la historia. En aquel desenlace, Ted decidió regresar a Estados Unidos para estar cerca de su hijo, dejando AFC Richmond en manos de Roy Kent, quien evolucionó de jugador temperamental a un técnico respetado. El cierre fue emotivo, pero deliberadamente dejó abiertas varias puertas narrativas.

No todo terminó en la tercera temporada

El episodio final, que en ese momento se tenía contemplado que fuera el último, se mostró a Rebecca comprender el profundo vínculo del equipo con la comunidad y con su propia vida. Paralelamente, Keeley Jones avanzó en su carrera profesional al fundar su propia agencia de relaciones públicas, consolidando su independencia. Aunque muchos arcos tuvieron resolución, la serie insinuó futuros desarrollos, como la idea de un equipo femenino y la continuidad de Rebecca al frente del club. Antes del estreno de la tercera temporada, Sudeikis había afirmado que la serie estaba concebida como una historia de tres actos, pero la respuesta abrumadoramente positiva del público mantuvo viva la posibilidad de continuar, incluso antes de que se emitiera el final.

Tras meses de especulación, Apple TV+ confirmó oficialmente la cuarta temporada en marzo de 2025, con Sudeikis inicialmente como único integrante asegurado del reparto. Posteriormente, en julio del mismo año, se confirmó el regreso de Temple, Goldstein y Hunt, además de anunciarse las nuevas incorporaciones al elenco. Las primeras imágenes promocionales muestran a Ted, Rebecca, Keeley y Higgins compartiendo risas en un restaurante, reforzando el tono acogedor y divertido de la serie. La producción de la temporada comenzó en Kansas City, ciudad natal tanto de Sudeikis como del personaje principal.

En el comunicado oficial el actor reflexionó sobre el mensaje central de la nueva entrega y señaló que, en un mundo que insiste en “mirar antes de saltar”, los integrantes del AFC Richmond aprenderán a “saltar antes de mirar”, descubriendo que el lugar donde aterrizan es exactamente donde deben estar.

Quienes regresan y quienes no

En cuanto al reparto confirmado, Jason Sudeikis encabezará nuevamente la historia como Ted Lasso, manteniéndose al frente del proyecto tanto como protagonista como productor ejecutivo. Regresan también Brett Goldstein como el gruñón por fuera pero suave por dentro Roy Kent, Hannah Waddingham como la propietaria del equipo Rebecca Welton, Juno Temple como Keeley Jones, Brendan Hunt como el inseparable Entrenador Beard y Jeremy Swift como el asistente personal de Rebecca Leslie Higgins, responsable de las operaciones deportivas. Todos ellos representan el núcleo emocional y narrativo que consolidó el éxito de la serie, ganadora del Emmy a Mejor Serie de Comedia de forma consecutiva por sus dos primeras temporadas.

Respecto a los personajes cuyo regreso no ha sido confirmado, varios actores clave podrían aparecer únicamente como invitados, dependiendo de la disponibilidad y las necesidades de la historia. Phil Dunster, quien dio vida a Jamie Tartt, no estaría presente de manera regular debido a conflictos de agenda, así como los casos de Toheeb Jimoh como Sam Obisanya, Cristo Fernández como Dani Rojas, Kola Bokinni como Isaac McAdoo, Billy Harris como Colin Hughes ni James Lance como el periodista Trent Crimm. Sin embargo, el propio espíritu de la serie deja abierta la puerta a reapariciones que podrían reforzar la continuidad del mundo segúnTed Lasso.

En el apartado creativo, la nueva temporada suma a Jack Burditt como productor ejecutivo, mientras que Sudeikis continúa liderando el proyecto junto a Brendan Hunt, Joe Kelly y un amplio equipo de guionistas y productores. Brett Goldstein participa nuevamente como escritor y productor ejecutivo, acompañado por Leanne Bowen, Sarah Walker y Phoebe Walsh, entre otros. Bill Lawrence mantiene su rol como productor ejecutivo a través de Doozer Productions, en asociación con Warner Bros. Television y Universal Television.

Un regreso con expectativas latas

Ted Lasso, ganadora de 11 premios Emmy y dos Globos de Oro, incluyendo el Emmy a Mejor Serie de Comedia en sus dos primeras temporadas, regresará oficialmente en el verano de 2026 por Apple TV+ con una fecha exacta todavía por confirmar, reafirmando su lugar como una de las comedias más influyentes de la televisión reciente.

