El primer teaser de la segunda temporada de Daredevil: Born Again finalmente salió de la oscuridad y lo hizo acompañado de una de las reparaciones más esperadas por los seguidores del Universo Marvel.

La serie regresará a Disney+ marcando el retorno del “Hombre Sin Miedo” para continuar su ardua y brutal misión contra su peor enemigo, ahora alcalde de Nueva York, Wilson Fisk. Esta vez Matt Murdock no estará solo en la resistencia frente a un poder que ahora se ejerce desde las instituciones en lugar de las sombras de Hell´s Kitchen.

Ampliar

Jessica Jones, Karen Paige, Bullseye y todos los personajes de esta nueva temporada

El adelanto, acompañado por la canción “Lithonia” de Donald Glover, anticipa un relato aún más oscuro, urbano y violento, con un Wilson Fisk plenamente consolidado como alcalde de Nueva York, Kingpin ya no actúa únicamente desde el crimen organizado, sino que utiliza el aparato estatal para imponer una estricta ley antijusticieros, trasladando su cruzada personal al terreno político y declarando a Daredevil como el principal enemigo público de la ciudad. En este mismo avance pudimos tener nuestro primer vistazo al regreso de Krysten Ritter como Jessica Jones, quien vuelve a compartir escena con Charlie Cox en su papel de Matt Murdock.

El tráiler revela que Murdock ha permanecido desaparecido, pero Daredevil continúa operando desde las sombras, atacando a las fuerzas de Fisk sin revelar su identidad como abogado defensor. En este escenario irrumpe Jessica Jones, quien se suma activamente a la lucha y protagoniza varias secuencias de acción junto al justiciero ciego.

Ampliar

El regreso de Jessica Jones marca su vuelta al UCM tras más de siete años de ausencia. La última vez que Krysten Ritter interpretó al personaje fue en 2019, en la tercera temporada de Jessica Jones. En esta ocasión su rol adquiere mayor peso narrativo, la relación entre ambos héroes, previamente explorada en The Defenders, se profundiza notablemente, pasando de una alianza circunstancial a un vínculo de apoyo constante. El tráiler la muestra asistiendo a Murdock tras un enfrentamiento, siedno ahora como su principal aliada en medio de la persecución estatal tras la captura de Frank Castle alias Punisher al final de la temporada pasada.

Ampliar

El adelanto también confirma el regreso de personajes fundamentales de la primera temporada. Deborah Ann Woll retoma su papel como Karen Page, reactivando su vínculo personal y sentimental con Murdock, mientras que Elden Henson reaparece como Foggy Nelson. Dado que su personaje fue asesinado por Bullseye en el episodio inicial de la temporada anterior, su presencia sugiere ser un recuerdo. Precisamente, Wilson Bethel vuelve como Benjamin “Dex” Poindexter, quien, tras escapar de prisión, reaparece con una inquietante sonrisa que anticipa su importancia en la nueva trama y añade más tensión a una ciudad ya sumida en el caos, tanto para Murdock como para Fisk.

Ampliar

Además de los regresos, la temporada introduce nuevos personajes. Matthew Lillard debuta como el enigmático Mr. Charles, un rol completamente inédito cuyo propósito se mantiene en secreto y promete añadir una capa adicional de misterio. Michael Gandolfini interpreta a Daniel Blake, protegido de Fisk dentro de su estructura política, mientras que Arty Froushan encarna a Buck Cashman, la mano derecha del villano. Todos ellos refuerzan el entramado de poder que rodea al ahora alcalde de Nueva York.

Ampliar

La trama de la segunda temporada

La segunda temporada se centra de lleno en el conflicto entre el gobierno de la ciudad y los vigilantes. Fisk no solo controla la política local, sino que ha desplegado a la a fuerza especial antijusticieros encargada de cazar a Daredevil y a cualquier figura enmascarada. La nueva legislación convierte incluso a los ciudadanos en potenciales criminales si reciben ayuda de un héroe, profundizando la sensación de inseguridad. Mientras el alcalde promete orden desde el poder y la policía intensifica la represión, las pandillas aprovechan el vacío dejado por los vigilantes, ahora limitados por la normativa.

Ampliar

El tráiler presenta también a un Fisk subiéndose a un ring de boxeo, imagen que representa su disposición a luchar tanto en el plano físico como en el político para consolidar su dominio. En paralelo, uno de los momentos más celebrados por los fans es la revelación del nuevo traje negro de Daredevil, que finalmente incorpora la emblemática doble “D” roja en el pecho.

Ampliar

Los estrenos de 2026 en Disney+

Tras una primera temporada que intentó simular la estética e historia cruda y visceral heredada de la serie de Netflix, la segunda temporada promete adoptarla completamente tanto en las escenas de acción como en el conflicto narrativo. Su primera temporada cuyo final dejó a Matt y a sus aliados en un tierra de nadie provocada por Kingpin, esta nueva entrega promete elevar aún más el conflicto. Compuesta por ocho episodios, la temporada 2 se perfila como el gran lanzamiento televisivo de Marvel en 2026, después de Wonder Man, y antes del estreno de VisionQuest, cierre de la trilogía iniciada con WandaVision.

Ampliar

Bajo el lema “Resistir. Rebelarse. Reconstruir”, Marvel apuesta por una historia de supervivencia y redención en un contexto marcado por la persecución institucional. La reacción del público no se hizo esperar, las redes sociales estallaron con comentarios celebrando el regreso de Jessica Jones y el nuevo enfoque de la amenaza, ahora representada por el poder del Estado. Lejos de rendirse, Matt Murdock comprende que la batalla es inevitable y toma una decisión drástica: formar su propio ejército de vigilantes para derrocar definitivamente a Kingpin.

La segunda temporada de Daredevil: Born Again se estrena en Disney+ el 24 de marzo, y todo apunta a que el infierno en las calles de Nueva York esta a punto de desatarse.

