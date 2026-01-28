Muerte de Alex Pretti: Dan de baja a agentes involucrados en tiroteo en Minneapolis

Los agentes federales implicados en el tiroteo que acabó con la vida de Alex Pretti en Minneapolis, Minnesota, fueron puestos en baja administrativa, confirmaron fuentes oficiales y reportes de las autoridades de Estados Unidos.

El incidente ocurrió el 24 de enero de 2026, cuando Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, fue abatido por agentes de la Patrulla Fronteriza —dependiente de la U.S. Customs and Border Protection— durante un operativo de inmigración en el marco de la llamada Operación Metro Surge en Minneapolis.

Según informes oficiales enviados al Congreso, dos agentes federales dispararon sus armas durante el enfrentamiento que terminó con la muerte de Pretti. Aunque las autoridades federales intentaron justificar los disparos como defensivos, múltiples videos captados por testigos contradicen esa versión y muestran a Pretti sosteniendo su teléfono móvil momentos antes de ser inmovilizado y baleado.

Tras el hecho, que provocó protestas y enfrentamientos en la ciudad, diversas organizaciones sociales y líderes políticos exigieron rendición de cuentas y una revisión exhaustiva de los protocolos de uso de fuerza por parte de agencias federales.

Como parte del procedimiento estándar tras un tiroteo que involucra a agentes del orden, las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmaron que los agentes involucrados fueron colocados en baja administrativa, mientras se lleva a cabo una investigación interna para aclarar los hechos y determinar si hubo violaciones a los protocolos de actuación.

La baja administrativa no significa una sanción definitiva, sino una separación temporal de funciones mientras se revisa el caso de manera independiente. Este proceso permite a las agencias recopilar evidencia, revisar videos corporales y entablar un análisis detallado de la actuación de los agentes implicados en el incidente.

El caso de Pretti ha generado un intenso debate sobre el uso de fuerza por parte de agencias federales y ha aumentado la presión pública y política para revisar las prácticas de seguridad migratoria en Estados Unidos, particularmente en operaciones urbanas de alto riesgo.