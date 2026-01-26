Kirsten Dunst arremete tras la omisión de Jesse Plemons en los Oscars

La publicación de los nominados a los premios Oscar dejó fuera a varias figuras relevantes de la industria de cara a la 98ª edición de la gala, que se celebrará el próximo 16 de marzo. Entre las ausencias más comentadas está la de Jesse Plemons, quien partía como uno de los nombres con más opciones por su papel protagonista en Bugonia.

Aunque la película sí logró varias nominaciones, la Academia optó por no incluir a su actor principal, una decisión que sorprendió tanto a críticos como a compañeros de profesión.

Kirsten Dunst defiende a su cónyuge

Mientras Hollywood analiza las sorpresas y omisiones de los Oscar 2026, Kirsten Dunst no tardó en mostrar su desacuerdo con una de las decisiones más discutidas: la exclusión de Plemons por su trabajo en la nueva película de Yorgos Lanthimos. Sin declaraciones formales, la actriz dejó clara su postura a través de redes sociales pocas horas después del anuncio oficial.

Dunst compartió un meme publicado por Stavros Halkias, actor y humorista que también participa en Bugonia. La imagen incluía un mensaje irónico dirigido a quienes no nominaron a Plemons, y fue interpretada como una respuesta directa al desprecio de la Academia. Un gesto sencillo, pero claro, que reflejaba su malestar por la situación.

Plemons en Bugonia

En Bugonia, Plemons interpreta a Teddy, un hombre obsesionado con teorías conspirativas que, junto a su primo Don , planea secuestrar a una poderosa directora ejecutiva, interpretada por Emma Stone. Convencido de que ella es una alienígena con intención de dominar el mundo, su personaje se mueve entre la paranoia y el humor negro. La cinta supone una nueva colaboración entre Plemons y Lanthimos, conocido por su cine poco convencional.

La falta de nominación resulta aún más llamativa si se tiene en cuenta que el actor sí fue candidato en los Globos de Oro, donde compitió como Mejor Actor Principal en Comedia o Musical. Aunque el premio fue para Timothée Chalamet, muchos daban por hecho que Plemons estaría también presente en los Oscar.

Finalmente, serán Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan y Wagner Moura quienes se disputen la estatuilla en marzo, en una categoría que, pese a su alto nivel, no ha evitado generar polémica.

El debate en redes

El desaire hacia Plemons no pasó desapercibido y fue su propia esposa quien salió en su defensa de forma discreta pero firme. Dunst reforzó su postura compartiendo también una publicación del pódcast Bluff Council, donde se abordaba la ausencia del actor en las nominaciones. En el programa, el actor y productor Ev Durán aseguró que la interpretación de Plemons estaba siendo injustamente ignorada frente a otras candidaturas más mediáticas.

La actriz fue un paso más allá al publicar una imagen de Plemons caracterizado como Teddy en Bugonia, acompañada de un mensaje breve y directo: “Top Level shit”, en referencia a la calidad de su trabajo. La publicación recibió numerosas muestras de apoyo, entre ellas la de Aaron Paul, su compañero en Breaking Bad, quien comentó: “Lo mejor de lo mejor”.

La envidiable carrera de Plemons

Hasta la fecha, Jesse Plemons solo ha sido nominado una vez al Oscar. Ocurrió en 2022 por "El poder del perro", dirigida por Jane Campion en la que compartió pantalla con su esposa, aunque entonces el premio fue para Troy Kotsur por CODA, esta última siendo una de las decisiones más controversiales de los Oscars en los últimos años.

La carrera de Plemons ha ido creciendo de forma constante. Su trayectoria comenzó a los 19 años en Friday Night Lights, y desde entonces ha destacado en títulos como Breaking Bad y en trabajos con directores como Scorsese, Kaufman, Campion o Shaka King.

En Bugonia, la interpretación de Plemons fue muy valorada por su naturalidad y detalle. El rodaje supuso un esfuerzo físico importante, especialmente por las largas horas que pasó con un traje de apicultor bajo altas temperaturas. Para preparar el personaje, se documentó a fondo sobre teorías conspirativas y buscó entender la lógica interna de Teddy más allá de lo excéntrico.

Emma Stone destacó su trabajo señalando que resultaba creíble en todo momento, mientras que Lanthimos subrayó la transformación física y emocional del actor. El compromiso fue tal que, según contó Stone, Plemons salía a correr antes de algunas escenas para llegar agotado a rodar y dar mayor realismo a las tomas finales. El trío creativo llega trabajando juntos ya en dos cintas, la anterior siendo Kinds of Kindness.

Los futuros proyectos del actor

En la actualidad, el actor tiene varios proyectos en marcha. Tras Bugonia, se incorporó a la precuela de Los juegos del hambre, Sunrise on the Reaping, donde interpreta a un joven Plutarch Heavensbee. También ha participado en la última película de Alejandro González Iñárritu y compartió pantalla nuevamente con Dunst en “Civil War” de Alex Garland, consolidando su presencia tanto en el cine de autor como en producciones de gran alcance.

Con o sin Oscar, Jesse Plemons se ha ganado un lugar destacado en Hollywood. Ha trabajado con algunos de los directores más importantes de la industria y continúa sumando proyectos de peso. Aunque la Academia haya decidido dejarlo fuera este año, su trayectoria y el reconocimiento de sus colegas confirman que ya es uno de los actores más valorados de su generación.

Bugonia obtuvo cuatro nominaciones a la nonagésima octava edición de los Premios Oscar, incluida Mejor Película. Completan la lista las candidaturas a Mejor Actriz para Emma Stone, Mejor Guion Adaptado para Will Tracy y Mejor Banda Sonora Original para Jerskin Fendrix.

