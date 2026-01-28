¿Cuándo empieza la Feria de Puebla 2026? Fechas, horarios y lo que debes saber

A través de la publicación de la licitación para la Feria de Puebla 2026, la administración estatal confirmó que el Centro Expositor, ubicado en la Unidad Cívica 5 de Mayo, volverá a ser la sede del evento más importante del calendario poblano.

A continuación, te compartimos todo lo que se sabe hasta ahora.

¿Cuándo inicia la Feria de Puebla?

La fiesta arranca el sábado 18 de abril y terminará el domingo 10 de mayo, con los siguientes horarios:

Lunes a jueves: De 12:00 a 00:00 horas.

Viernes a domingo: De 11:00 a las 00:00 horas.

¿Cuál es la cartelera de la Feria de Puebla 2026?

Aunque los nombres de los artistas se mantienen bajo reserva, la licitación confirma que tendremos 18 conciertos, uno por día, de:

4 artistas de talla internacional.

14 artistas nacionales.

Sin embargo, si lo tuyo no son solo los gritos en el foro artístico, la sede en el Centro Expositor, en el Bulevar Ejército de Oriente 100, tendrá opciones para todos los gustos:

Pista de patinaje sobre hielo

Espectáculos circenses

Pabellones culturales y gastronómicos

