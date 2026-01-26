Sam Raimi acepta la muerte de Spider-Man 4: “No puede pasar”

En 2010, cuando todavía se hablaba de la posible llegada de Spider-Man 4, Sony Pictures sorprendió al anunciar que la continuación dirigida por Sam Raimi no seguiría adelante.

Años después, Tobey Maguire volvió a ponerse el traje en Spider-Man: No Way Home, un regreso muy celebrado que despertó de nuevo el interés de los fans por ver una cuarta película de aquella trilogía. Sin embargo, tras rumores y peticiones constantes, el propio Raimi ya ha dado una respuesta clara sobre si retomaría ese proyecto.

Sam Raimi sepulta una cuarta película con Tobey

Sam Raimi ha descartado tajantemente dirigir una Spider-Man 4 con Tobey Maguire y ha mostrado su apoyo a que la franquicia continúe centrada en la versión de Tom Holland. El director explicó que considera su etapa con el personaje completamente cerrada y que no cree apropiado volver atrás después del rumbo que ha tomado la saga en los últimos años.

El renovado interés por su posible regreso surgió tras el estreno de Spider-Man: No Way Home, película que reunió a distintas versiones del héroe en pantalla. Cuatro años después de aquel evento, Raimi ha querido poner fin a las especulaciones. Aunque guarda cariño por la trilogía que dirigió a principios de los 2000, considera que esa historia ya se contó y que el público está hoy conectado con la narrativa actual.

Raimi y el universo de superhéroes

Raimi, que regresó al Universo Marvel con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, destacó que el estudio atraviesa un buen momento creativo. Según explicó su mirada está puesta en el presente de la franquicia y no en revisitar el pasado. Para aclarar su postura, recurrió a la idea de “pasar la antorcha”: durante un tiempo le tocó sostenerla, pero después de tres películas la entregó a otros creadores.

En ese sentido, señaló que volver a su versión de Spider-Man podría romper la continuidad que el público sigue ahora con Tom Holland como protagonista. Por eso, considera natural que el personaje siga avanzando con la visión creativa actual.

“El gran personaje de Stan Lee, para el que un grupo de escritores de Marvel en Nueva York había creado historias, fue creado por él, pero tanta gente contribuyó, tantos artistas, que por un breve periodo me entregaron la antorcha para continuar después de 40 años de cómics de Spider-Man. Y luego, después de mis tres películas, le pasé la antorcha a otra persona. Y creo que deben seguir adelante con la historia y el público que ahora sigue a su creador.” explicó el director.

Eso sí, Raimi matizó que su negativa no impide que Tobey Maguire pueda aparecer de forma puntual en futuros proyectos ligados al multiverso. Lo que descarta de forma contundente es una cuarta película conectada directamente con su trilogía y dirigida por él.

Tenemos al Hombre Araña gracias a Sam Raimi y su legado

El cineasta fue responsable de las tres primeras películas de Spider-Man, protagonizadas por Tobey Maguire y Kirsten Dunst. “Peter Parker y Mary Jane están en otro lugar”, afirmó. “No sería correcto volver e intentar resucitar mi versión de la historia”.

La cancelación de Spider-Man 4

Spider-Man 4 comenzó su desarrollo en 2008, con Raimi al mando y con la intención de que Tobey Maguire, Kirsten Dunst y otros actores regresaran a sus papeles. Incluso se llegó a plantear rodar una cuarta y una quinta película de forma consecutiva. Sin embargo, en 2009 Raimi aclaró que solo la cuarta entrega estaba realmente en marcha.

El proyecto pasó por varios guionistas, entre ellos James Vanderbilt, David Lindsay-Abaire y Gary Ross, pero ninguno de los borradores terminó de convencer al director. Raimi quería introducir al villano Lagarto, interpretado por Dylan Baker, y también dar más peso a Bruce Campbell. Además, se llegó a hablar de John Malkovich como el Buitre y de Anne Hathaway como Felicia Hardy, en una versión distinta del personaje.

A comienzos de 2010, las diferencias creativas y los problemas de calendario llevaron a Sony Pictures a cancelar oficialmente la película. Raimi explicó que dudaba de poder cumplir con la fecha de estreno prevista y que no quería hacer una cinta por debajo de sus expectativas. Finalmente, ambas partes acordaron cerrar el proyecto de manera amistosa, lo que abrió la puerta al reinicio de la franquicia.

Habrá Spider-Man para rato

Aunque Raimi ha reconocido que le habría gustado completar la historia, hoy tiene claro que el camino de Spider-Man es otro. Para él, Tom Holland debe seguir siendo el centro de la saga.

La última vez que Tobey Maguire interpretó a Peter Parker fue en Spider-Man: No Way Home. Desde entonces, muchos esperaban que Sam Raimi recuperara su versión del personaje en una cuarta entrega, pero el propio director ha dejado claro que ese capítulo pertenece al pasado.

