¿Deudas que te quitan el sueño? Aquí hay un tip para sobrevivir a la cuesta de enero y recuperar tu paz mental

Ya estamos en pleno enero y, seamos honestos: ¿a cuántos de ustedes ya les dio el “bajón” al ver el estado de cuenta? El inicio de año siempre trae esa mezcla de esperanza y propósitos, pero también llega con la famosa cuesta de enero.

No es solo un mito; es ese momento de la verdad donde los gastos de las fiestas, las vacaciones de diciembre y los compromisos de inicio de año (como inscripciones y prediales) chocan de frente con nuestra realidad financiera. Si a esto le sumamos la inflación, el resultado es un “enero eterno” que parece no tener fin.

En Martha Debayle en W, platicamos con Luis Lucido, vocero de Bravo, la plataforma líder en liquidación de deudas, sobre cómo dejar de sobrevivir y empezar a vivir con libertad financiera este 2026.

El peligro de “pagar el mínimo”: La trampa silenciosa

Muchos caemos en la tentación de hacer el pago mínimo de la tarjeta para “salir del paso”. Pero, ¡mucho ojo aquí! Luis Lucido nos compartió un dato que nos dejó helados: según estudios de la PROFECO, si solo pagas el mínimo, podrías tardar hasta 10 años en liquidar tu deuda y terminarías pagando más del doble del monto original.

¿Por qué? Porque la mayor parte de ese dinero se va a cubrir los intereses y solo una mínima parte reduce el capital. Es, literalmente, tirar tu dinero a un pozo sin fondo.

Ampliar

Bravo: Tu aliado para recuperar tu tranquilidad financiera

Si ya sientes que el agua te llegó al cuello o que por más que pagas tu deuda no baja, es momento de llamar a los expertos. Bravo México no es solo una opción, es la solución integral para quienes buscan sanar su economía. Con más de 16 años de experiencia, Bravo entiende que cada historia es diferente y que, a veces, necesitamos un empujón para retomar el control.

¿Por qué Bravo es clave para la economía de los mexicanos? Porque no se limitan a decirte “ahorra”. Ellos actúan como tu representante ante las instituciones financieras:

Negociación directa: Bravo habla con los bancos por ti para conseguir descuentos de hasta el 70% en tu deuda.

Planes a tu medida: Crean un esquema de liquidación que se ajusta a lo que tú realmente puedes pagar, sin asfixiar tus gastos diarios.

Acompañamiento experto: Te guían en cada paso para que tu salida de las deudas sea definitiva y estratégica.

¿Cómo empezar tu camino a la libertad financiera?

Dejar atrás el peso de las deudas es más fácil de lo que crees. El primer paso es reconocer que necesitas una estrategia profesional para arrancar este 2026. Para contactar a los especialistas de Bravo y obtener un diagnóstico gratuito en menos de un minuto, tienes estas opciones:

Web: Ingresa a http://bravocredito.com m y deja tus datos.

Teléfono: Llama sin costo al 800 47 94 481.

Cuentahabientes, que este 2026 no se trate de pagar deudas, sino de cumplir metas. Recuerden que siempre hay una salida cuando se tiene el aliado correcto. ¡Den el primer paso hoy mismo!