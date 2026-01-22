Emma Stone es de otro mundo, consigue doble nominación nuevamente

A los 37 años, Emma Stone alcanzó un nuevo hito en su carrera al convertirse en la segunda persona más joven ,y la mujer más joven, en acumular siete nominaciones a los Premios de la Academia. El único que había llegado a esa cifra a una edad menor fue Walt Disney, quien lo logró con 34 años en 1936. Hasta ahora, el récord femenino pertenecía a Meryl Streep, que obtuvo su séptima nominación a los 38 años, en 1988.

Segunda doble nominación

La actriz protagonista de Bugonia, consiguió por segunda vez una doble candidatura en un mismo año como productora y actriz principal por una misma película. La primera en lograr esa hazaña fue Frances McDormand con Nomadland en 2021. Le siguió Stone con Poor Things en 2023 y reafirmó este logro en la actual edición al repetir la doble postulación por Bugonia.

De las cinco nominaciones que Stone acumulaba antes del anuncio de este jueves, dos se tradujeron en victorias en la categoría de mejor actriz: la primera por La La Land en 2016 y la segunda por Poor Things. Solo un grupo muy reducido supera ese registro: únicamente tres mujeres han ganado el Oscar a mejor actriz en tres o más oportunidades: Katharine Hepburn, con cuatro estatuillas, y Frances McDormand y Meryl Streep, con tres cada una. Streep continúa siendo la intérprete más nominada en la historia, con 21 nominaciones y tres premios, mientras que Hepburn mantiene el récord de victorias con cuatro, obtenidas a partir de 12 nominaciones. Con Bugonia, Stone podría igualar el número de triunfos de Streep, aunque la competencia es feroz este año.

En la categoría de mejor actriz, Stone compite con Jessie Buckley (Hamnet), Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You), Kate Hudson (Song Sung Blue) y Renate Reinsve (Sentimental Value). En tanto, Bugonia también apareció entre las candidatas a mejor película, junto a F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value y Sinners.

Además, Bugonia obtuvo nominaciones en mejor guion adaptado, con Will Tracy como principal responsable, y en mejor banda sonora original, compuesta por Jerskin Fendrix, colaborador habitual del diretor.

¿De qué trata Bugonia?

Bugonia es una comedia negra con elementos de ciencia ficción y critica social que sigue a dos hombres atrapados en delirios conspirativos, convencidos de que una influyente ejecutiva es, en realidad, una alienígena con planes para acabar con la humanidad. Emma Stone encarna a esa misteriosa CEO, una figura fría, distante, inquietante y calculadora.

Esta cinta marca la cuarta colaboración de Stone y el director griego siendo The Favorite, Poor Things, Kinds of Kindness, y ahora Bugonia. Estableciéndolos como una mancuerna creativa digna de ver, no por nada Stone accedió a ser rapada en cámara para este filme.

El film se apoya en el absurdo, la desconfianza colectiva y la sátira social para construir un relato incómodo, provocador y conscientemente extraño. , Bugonia está lejos de ser una apuesta convencional y precisamente por eso encaja a la perfección en el momento creativo que atraviesa Emma Stone.

Bugonia es un remake de la película surcoreana de 2003 Save the Green Planet! . Ambas películas comparten una trama centrada en un hombre que secuestra a una empresaria poderosa, creyendo que es una alienígena enviada a destruir la Tierra, aunque la versión de Lanthimos actualiza los temas a la era de las redes sociales, la desinformación y las teorías de conspiración.

En este contexto, la nueva nominación doble de Emma Stone no solo refuerza su posición como una de las actrices más influyentes de su generación, sino que también confirma una etapa de madurez artística marcada por decisiones arriesgadas y proyectos poco convencionales. Con Bugonia, Stone vuelve a desafiar los límites del cine comercial y del prestigio académico, consolidando una trayectoria que combina reconocimiento crítico, audacia creativa y un lugar cada vez más firme en la historia de los Premios de la Academia.

