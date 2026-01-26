;

Horóscopo de Nana Calistar: 5 signos del zodiaco que inician con un golpe de suerte y fortuna la última semana de enero

El Ascendente en Acuario favorece a quienes rompen rutinas y se atreven a hacer algo distinto.

Si tu signo está en la lista, aprovecha. Y si no, observa: la energía ya está cambiando. Getty Images

Francisco Miranda

La última semana de enero llega con una vibración especial. La numerología marca el cierre de un ciclo y el arranque de otro, mientras el Ascendente en Acuario activa cambios repentinos, oportunidades inesperadas y golpes de suerte para quienes se atreven a moverse distinto. No es magia: es energía bien aprovechada.

De acuerdo con la lectura numerológica de Nana Calistar, esta semana está regida por números de avance, renovación y recompensa, ideales para que algunos signos vean dinero, oportunidades y noticias positivas donde antes había estancamiento.

Los 5 signos con golpe de suerte y fortuna

Acuario

Con el Ascendente de su lado, Acuario es el gran favorecido. Propuestas laborales, dinero inesperado y decisiones que por fin se alinean. Lo que se mueve ahora, prospera.

Sagitario

La numerología abre caminos rápidos. Viajes, contratos o pagos atrasados se destraban. Es semana de arriesgar con inteligencia y cobrar resultados.

Tauro

La estabilidad llega con sorpresa. Ingresos extra, apoyos o un “sí” que cambia el panorama económico. La clave: no dudar tanto.

Leo

El universo recompensa el esfuerzo. Reconocimiento, premios o avances profesionales aparecen justo cuando más se necesitaban. Buen momento para negociar.

Géminis

Ideas que se convierten en dinero. La energía acuariana impulsa proyectos digitales, ventas y acuerdos rápidos. Atención a llamadas y mensajes.

El consejo de Nana Calistar

Esta semana no es para quedarse quieto. El Ascendente en Acuario favorece a quienes rompen rutinas y se atreven a hacer algo distinto. La suerte llega, sí… pero solo a quien se mueve.

Si tu signo está en la lista, aprovecha. Y si no, observa: la energía ya está cambiando.

