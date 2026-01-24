Huitzo, ocultaba un tesoro funerario en Oaxaca|Video

El esplendor funerario zapoteca es descubierto en Huitzo, Oaxaca, una muestra más de la grandeza de México, comparte la presidenta Sheinbaum.

La presidenta Claudia Sheinbaum presumió en sus redes un vídeo que da cuenta de la magnífica obra oculta por toneladas de tierra y que data del año 600 antes de nuestra era, el descubrimiento arqueológico más importante en la última década que se localiza en los Valles Centrales de Oaxaca y que se encuentra bajo resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

¿Qué revela el video difundido sobre la tumba zapoteca?

El video detalla algunas de las cámaras del hallazgo en el que se representan figuras de animales y humanos correspondientes a los rituales prehispánicos de los ancestros.

Estamos muy orgullosos del hallazgo arqueológico más relevante de la última década en nuestro país.



Se trata de una tumba zapoteca de los Valles Centrales de Oaxaca, municipio de San Pablo Huitzo; pertenece al periodo Clásico tardío, en el año 600 de nuestra era.

¿Por qué es relevante el hallazgo de Huitzo?

La importancia del hallazgo radica en su nivel de conservación, además de la información que aporta, por tratarse de una tumba zapoteca cuya antigüedad se estima corresponde al año 600 de nuestra era.

En el video se detalla que el espectacular recinto funerario ya se encuentra bajo resguardo de la Secretaría de Cultura a través del INAH, y está siendo restaurada por expertos de distintas disciplinas para su conservación porque es una muestra más de la grandeza del patrimonio de México, y del que se espera en breve tener más información.

