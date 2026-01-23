México en Fitur logra acuerdos clave; en un día se concretó la llegada de 25 hoteles

La participación de México en Fitur dejó resultados positivos, al concretarse en un solo día la llegada de 25 hoteles y nuevas rutas aéreas, destacó la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora. / Anadolu

La participación de México en Fitur dejó un balance positivo, luego de que en un solo día se concretara la llegada de 25 hoteles de una misma cadena, informó la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, al calificar el evento como “una buena semana para México”.

Sábado y domingo son los últimos días de la Feria Internacional de Turismo en Madrid, donde el público en general podrá conocer la oferta turística mundial, entre la que México ha destacado por los acuerdos alcanzados.

Desde Madrid, la periodista, conductora y colaboradora de W Radio, Areli Paz, compartió el recuento presentado por la titular de Sectur sobre la participación mexicana en Fitur.

¿Qué resultados obtuvo México durante Fitur?

Aunque el corte oficial de resultados se realizará a la medianoche de este viernes, Josefina Rodríguez Zamora adelantó que tan solo el día anterior se acordó la llegada de 25 hoteles de una cadena internacional. Además, las entidades participantes reportaron buenos resultados y Ventana México registró una importante venta de artesanías.

La funcionaria también destacó la apertura de “rutas nuevas Aeroméxico-Iberia conectando diferentes destinos”, lo que fortalece la conectividad aérea del país.

¿Qué beneficios dejó Fitur para los estados?

Por su parte, el subsecretario de Inversión e Innovación de Nuevo León, Emanuel Loo, señaló que, aunque la entidad no es un destino turístico de entretenimiento, Fitur dejó inversión en infraestructura y nuevas oportunidades.

Destacó que Iberia iniciará en junio una ruta directa Madrid-Monterrey y que Viva Aerobús trasladará pasajeros a la entidad, por lo que afirmó que “Iberia llega para quedarse”.

¿Qué acuerdos internacionales firmó México?

Areli Paz adelantó que, aún en el marco empresarial de Fitur, México firmará un acuerdo con España en favor de la industria restaurantera, con la participación de representantes de las principales cámaras de comercio de ambos países.

La próxima semana se darán a conocer los números concretos de la participación mexicana, que contó con uno de los pabellones más grandes de la feria, mostrando su cultura e historia y fortaleciendo enlaces comerciales para Jalisco, Quintana Roo, Ciudad de México, Guerrero e Isla Mujeres. Además, se destacó la Alianza con ONU Turismo para garantizar la seguridad de los visitantes en México.

